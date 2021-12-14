Глава МЗС ФРН закликала Київ і Москву повернутися за стіл переговорів

З огляду на агресивну поведінку Росії на кордоні з Україноюміністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала Москву і Київ повернутись за стіл переговорів в рамках нормандського формату. Вона підкреслила, що деескалація ситуації - це найважливіше для безпеки України. Про це вона заявила під час візиту у Стокгольм, повідомляє агенція AFP у вівторок, 14 грудня.

Бербок розповіла журналістам про те, що напередодні провела телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як зазначила глава МЗС ФРН, вона запевнила очільника українського зовнішньополітичного відомства у підтримці з боку Берліна, підкресливши, що "ми не тільки підтримуємо Україну як Федеративна Республіка Німеччина, але також і як член ЄС та G7 повністю солідарні з нею". При цьому Бербок вчергове підкреслила, що агресивні дії Росії проти України матимуть "величезні економічні і дипломатичні наслідки".

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Дмитро Кулеба своєю чергою поінформував Бербок про актуальну ситуацію на державному кордоні України та на тимчасово окупованих територіях. Очільник українського МЗС підтвердив, що Україна виступає за політико-дипломатичне урегулювання ситуації з Росією, йдеться в повідомлені пресслужби відомства. "Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед у рамках процесу мирного врегулювання, який має починатися з питань безпеки. Впевнені, що повна реалізація принципу "спочатку безпека" дозволить досягнути подальшого прогресу і в політичній частині мінських домовленостей", - зазначив Кулеба.

Як підкреслив очільник МЗС, Україна активно виступає за дієву роботу Нормандського формату як важливого майданчика для переговорів.

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Скупчення військ біля українських кордонів

Останнім часом повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч. Про таку чисельність військових РФ, яких можуть залучити до ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США.

У Кремлі всі звинувачення в ескалації ситуації відкидають.