Глави МЗС країн ЄС обговорють можливе вторгнення РФ в Україну

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС зустрілися у понеділок, 13 грудня, у Брюсcелі, аби обговорити заходи, які можуть бути ухвалені в разі, якщо Росія розпочне широкомасштабний збройний наступ на Україну. Попередньо, мова йде про безпрецедентний режим економічних санкцій щодо РФ.

"Ми переконані, що Росія дійсно готується до повномасштабної війни проти України. Це безпрецедентна подія, ймовірно, з часів Другої світової війни. Ми повинні бути дуже конкретними і дуже готовими до того, що нас чекає", - зазначив перед зустріччю очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає кореспондент DW.

За словами Ландсбергіса, політика стримування - це єдиний спосіб зупинити війну. Проте якщо Росія здійснить безпрецедентний напад на країну, яка рухається у західному напрямку, "відповідь має бути безпрецедентною і з боку західних країн", підкреслив він

"Ми повинні почути, що просять наші союзники зі США, і ми повинні бути сильними у своїй відповіді», - зазначив міністр закордонних справ Литви. - «Зараз ми говоримо про санкції. Як сказав про це президент США Джо Байден, санкції мають бути безпрецедентного масштабу. ЄС має інструменти, щоб відповідати цьому».

Як зазначив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, ЄС надішле чіткий сигнал про те, що будь-яка агресія проти України "дорого коштуватиме Росії". За його словами, ЄС координуватиме свої дії з Великобританією та США, повідомляє AFP.

Як підкреслив Боррель, напередодні, учасники зустрічі глав МЗС країн Великої сімки (G7) дійшли згоди щодо своєї позиції - підтримувати Україну у захисті її незалежності та територіальної цілісності.

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G7: У разі вторгнення Росії в Україну будуть масштабні наслідки

Учасники зустрічі глав МЗС країн Великої сімки наголосили, що у питанні можливого вторгнення Росії в Україну усі країни G7 мають єдину позицію - наслідки у такому разі будуть для Москви дуже серйозними.

Також вони засудили нарощування російських військ поблизу України та закликали Москву до деескалації. "Росія має не сумніватися, що подальша військова агресія проти України потягне за собою масштабні наслідки та матиме серйозну ціну",, ідеться у фінальній заяві G7.

У документі також міститься заклик до пошуку рішень шляхом дипломатії та попередження, що "будь-яке застосування сили для зміни кордонів, згідно з міжнародним правом, суворо заборонено".

"Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також права будь-якої суверенної держави визначати її власне майбутнє", - наголосили глави МЗС країн G7.

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Не лише українське питання

Загострення ситуації поблизу кордонів України стало основною темою для обговорення на зустрічі міністрів країн-членів ЄС, проте не єдиною. Як повідомляє агенція dpa з посиланням на неназваного європейського дипломата, міністри також ухвалили санкції щодо найманців ПВК Вагнера. Обмежувальні заходи стосуються восьми осіб з ПВК та трьох інших пов'язаних організацій. Санкції передбачають заборону на поїздки до ЄС та заморожування будь-яких активів на його території.