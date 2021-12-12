G7: У разі вторгнення Росії в Україну будуть масштабні наслідки

Росію очікують "масштабні наслідки" у разі вторгнення в Україну. Про це заявила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у неділю, 12 грудня, на зустрічі глав МЗС країн Великої сімки (G7) у Ліверпулі, повідомляє агентство AFP. Трасс також наголосила, що у цьому питанні усі країни G7 мають єдину позицію - наслідки у разі нападу будуть для Москви дуже серйозними. "Ми розглядаємо всі опції", - наголосила очільниця британського зовнішньополітичного відомства.

Учасники зустрічі в Ліверпулі засуджують нарощування російських військ поблизу України та закликають Москву до деескалації, повідомляє агентство Reuters. "Росія має не сумніватися, що подальша військова агресія проти України потягне за собою масштабні наслідки та матиме серйозну ціну", - цитує агентство фінальну заяви G7. У документі також міститься заклик до пошуку рішень шляхом дипломатії та попередження, що "будь-яке застосування сили для зміни кордонів, згідно з міжнародним правом, суворо заборонено".

"Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також права будь-якої суверенної держави визначати її власне майбутнє", - наголосили глави МЗС країн G7.

Як повідомлялося, напередодні країни Великої сімки погодилися з тим, що для вирішення кризи у зв'язку з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною потрібен діалог. Про це заявила у суботу, 11 грудня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у Ліверпулі. Німецька міністерка наголосила на необхідності повернення до діалогу, зокрема, у рамках "нормандського формату" у складі Німеччини, Франції, України та Росії. Також, за її словами, діалог для вирішення кризи можливий в рамках ради НАТО-Росія.

Війська поблизу кордону України

Останнім часом дедалі частіше повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. За даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначав нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч. У Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають.

Під час брифінгу 8 грудня Путін назвав провокаційним питання, чи збирається РФ нападати на Україну, і заявив, що Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку у середньостроковій та віддаленій перспективі.

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Як повідомлялося, ситуація довкола України була 7 грудня головною темою віртуального саміту лідерів Росії та США. Президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Вашингтона та європейських союзників з приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив Путіна про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні. Натомість, на переконання Кремля, це НАТО робить спроби "освоєння української території" та нарощує військовий потенціал біля російських кордонів.