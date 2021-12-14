Кличко просить уряд ФРН підтримати постачання зброї Україні

Україна терміново потребує міжнародної солідарності та військової допомоги, і новий уряд ФРН має надати їй підтримку у зв'язку з побоюваннями можливого нападу Росії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у коментарі, опублікованому в німецькій газеті Bild у вівторок, 14 грудня.

"У моєму рідному Києві ми готуємося до можливої ​​надзвичайної ситуації, і я як мер організовую цивільну оборону. Ми активізували роботу з набору та підготовки резервістів", - написав Віталій Кличко.

Віталій Кличко - про постачання оборонної зброї Києву

"Новий уряд Німеччини повинен зрозуміти, що допомога нашій країні ще ніколи не була такою важливою", - зазначив український політик, висловивши впевненість у тому, що ФРН має підтримати постачання оборонної зброї Києву за лінією Північноатлантичного альянсу.

"Ми не дозволимо Росії повернути нас до радянської імперії, в якій народ України не хоче бути. Ми - європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки", - резюмував Віталій Кличко.

Олаф Шольц: "Непорушність кордонів має дотримуватися"

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) 8 грудня застеріг Росію від наслідків у разі можливого військового вторгнення в Україну. "Наша позиція гранично ясна: ми хочемо, щоб усі шанували непорушність кордонів", - заявив Шольц в інтерв'ю телеканалу Welt-TV. Необхідно зробити все, щоб цей принцип дотримувався, наголосив наступник Анґели Меркель (Angela Merkel) на посаді глави німецького уряду.

Того ж дня на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у Москві у президента РФ Володимира Путіна спитали, чи збирається РФ нападати на Україну. Очільник Кремля назвав це питання "провокаційним" та ухилився від прямої відповіді на нього. "Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку в середньостроковій та віддаленій перспективі", - заявив він.

Скупчення військ біля українських кордонів

Останнім часом дедалі частіше повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. За даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначав нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч. У Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають.