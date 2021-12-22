США можуть обмежити імпорт смартфонів до РФ у разі її вторгнення в Україну - ЗМІ

У разі військового вторгнення в Україну, США можуть запровадити щодо Росії жорсткі заходи експортного контролю, аби підірвати її економіку. Зокрема, йдеться про обмеження імпорту до РФ смартфонів, основних компонентів літаків та автомобілів. Про це у вівторок, 21 грудня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на представника Білого дому.

За словами співрозмовника агенції, ці заходи мають стати предметом обговорення на зустрічі офіційних осіб США та можуть доповнити економічні санкції проти Росії, введення яких Сполучені Штати розглядають у разі ескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною.

Імовірні заходи експортного контролю, за словами джерела агенції, стануть безпрецедентними і можуть перекрити доступ Росії до широкого спектру технологій для промисловості і масових споживачів.

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ЄП закликає відключити РФ від платіжної системи SWIFT у разі нападу на Україну

16 грудня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейську Раду бути готовою без зволікань запровадити жорсткі санкції, якщо Росія спрямує свою армію проти України.

Під санкційні обмеження мають потрапити російські військові, причетні до планування ймовірного вторгнення в Україну та люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також члени їхніх родин.

Фінансові активи і майно осіб, які потраплять під санкції, мають бути заморожені, а їм самим - відмовлено у в’їзді на територію країн Євросоюзу, йдеться у резолюції.

Окрім цього, євродепутати закликають відключити Росію від платіжної системи SWIFT та спрямувати санкційні обмеження на важливі сектори російської економіки, що підірве фінансування розвідувальних служб і армії РФ.

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Євросоюз також повинен терміново розпочати заходи із зменшення своєї залежності від російських енергоносіїв та "виявити відчутнішу енергетичну солідарність з Україною", йдеться у резолюції. У зв’язку з цим депутати закликають європейські інституції та уряди країн-членів Євросоюзу зробити все можливе, аби "газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію незалежно від того чи відповідає він певним пунктам положень Газової директиви ЄС".