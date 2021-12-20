 Боррель: ″Північний потік-2″ - не пріоритетний проєкт для ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2021

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Новини

Боррель: "Північний потік-2" - не пріоритетний проєкт для ЄС

Ескалація з боку Росії на кордоні з Україною розгортається на тлі надзвичайно високих цін на енергоносії. РФ використовує енергоресурси як інструмент політичного впливу, вважає Жозеп Борель.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Для країн Євросоюзу настав час продемонструвати твердість та єдність, аби протистояти спробам Росії дестабілізувати Україну, заявив у своєму блозі в неділю, 19 грудня, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ми знаємо, що одних лише слів та заяв недостатньо, щоб змінити розрахунки російського керівництва", що стягує війська до кордонів України, зауважив глава дипломатії ЄС. Тому, додав він, так важливо, що європейські лідери вирішили продовжити чинні економічні санкції та "попередили Росію про серйозні наслідки у разі будь-яких дій проти України".

"Росія використовує енергоресурси як політичний інструмент"

Ескалація поблизу кордонів України розгортається на тлі надзвичайно високих цін на енергоносії, зазначив Боррель: лише у грудні ціни на газ зросли на 40 відсотків, а порівняно з літом зростання склало 300 відсотків.

За оцінкою дипломата, Москва використовує енергоресурси як інструмент політичного впливу, як, наприклад, це сталося у Молдові. "І хоча Росія виконує свої зобов'язання з постачання газу, багато хто бачить у її відмові збільшувати обсяги експорту в Європу або заповнювати сховища, що належать Газпрому, спосіб тиску на ЄС. Насамперед - для отримання ліцензії на запуск газопроводу "Північний потік-2", - зазначив він.

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Боррель додав, що Європейська комісія не вважає цей проєкт пріоритетним. За його словами, трубопровід "продовжує залишатися питанням для обговорення" і "у будь-якому разі має відповідати вимогам європейських нормативних актів".

"Потрібно сподіватися на краще, але готуватися до гіршого"

Говорячи про зростання напруги біля кордонів України, дипломат зазначив, що кінцеві наміри Москви щодо Києва не є зрозумілими, "за винятком того, що вона загрожує Україні та прагне її послабити". "Можливі різні сценарії...Нам потрібно сподіватися на краще та готуватися до гіршого", - наголосив він.

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Боррель також згадав про список вимог МЗС РФ до США та НАТО щодо "гарантій безпеки". Євросоюз має брати участь у подібних дискусіях, зауважив Боррель, вказавши на те, що ключові принципи європейської безпекової політики викладені в Гельсінському Заключному акті та Паризькій хартії: "ОБСЄ пропонує механізми і правила, які залишаються наріжними каменями будь-якої взаємодії з Росією".

"Європа в небезпеці"

Напруга у відносинах з Росією, а також "жорстокий, репресивний та незаконний характер режиму Олександра Лукашенка" у Білорусі, на думку Борреля, чітко демонструють, з якими загрозами стикається Європа. Серед них - "гібридна тактика, силова політика, залякування та дезінформація". "На карту поставлена ​​не лише доля окремих країн та суспільств, - наголошує дипломат, - але й загальніші принципи, що лежать в основі європейської структури безпеки".

Тому, вважає Боррель, Євросоюзу "вкрай необхідно нарощувати потенціал у сфері безпеки". У січні він має намір представити главам МЗС та міноборони країн ЄС оновлену версію концепції європейської безпеки "Стратегічний компас". 

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