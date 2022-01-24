МЗС ФРН готує кризовий план для дипломатів та громадян Німеччини в Україні

Міністерство закордонних справ Німеччини розробляє кризовий план для співробітників посольства країни в Україні та інших громадян ФРН, але зараз не бачить необхідності в організації масштабної операції з їхнього вивезення на батьківщину. "Протягом останніх тижнів ми постійно прораховували, у тому числі з нашими європейськими партнерами, як ми могли б діяти найоперативніше. Але я хочу сказати з усією визначеністю: це все - в умовному способі", - заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у кулуарах зустрічі глав МЗС держав Європейського Союзу у Брюсселі у понеділок, 24 січня.

За словами Бербок, чергове обговорення кризового плану підтримки громадян ФРН в Україні заплановане на 24 січня. Зустрічі на цю тему проводяться регулярно, додала вона. При цьому Бербок застерегла від передчасної паніки. "Ми перебуваємо в ситуації, коли МЗС ФРН та (німецькі. - Ред.) компанії працюють у країні, у ситуації, коли на перший план ставлять підтримку України, зокрема економічну. Тому підготовка (до можливої ​​ескалації конфлікту. - Ред.) не має бути використана для створення невпевненості щодо інвестицій в Україну", - наголосила дипломатка.

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Своєю чергою представник МЗС ФРН повідомив у Берліні, що члени сімей німецьких дипломатів можуть добровільно виїхати з України. Також це стосується членів сімей персоналу, який працює в таких організаціях, як Гете-інститут або Товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Витрати на їх повернення візьмуть МЗС ФРН або відповідні роботодавці.

Між тим верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель 24 січня заявив, що у Євросоюзі зараз не планують вивозити родини своїх дипломатів з України.

США рекомендують співгромадянам покинути Україну

Раніше посольство США в Києві повідомило рішення Держдепартаменту скоротити його штат за рахунок категорії найманих працівників, а також членів сімей дипперсоналу у зв'язку з "військовими загрозами" з боку Росії.

"Державний департамент 23 січня 2022 року дозволив добровільний від'їзд найманих співробітників посольства США в Києві, а також дав вказівку про виїзд членів їхніх сімей (...) у зв'язку з загрозою воєнних дій з боку Росії, що зберігається", - йшлося в заяві Держдепу.

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Водночас громадянам США, які перебувають в Україні, рекомендували подумати про можливість залишити територію країни комерційними рейсами.

Як повідомлялося, 24 січня НАТО заявило про приведення своїх збройних сил в стан бойової готовності та направлення додаткових кораблів і винищувачів у Східну Європу у зв'язку з нарощуванням російських військових сил поблизу України.