 Великобританія почала виводити дипломатів з Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Великобританія почала виводити дипломатів з Києва

В уряді Великобританії повідомили про початок виведення частини дипперсоналу з України у зв'язку зі "зростанням загрози від Росії".

Прапор Великобританії

Великобританія почала виводити з України частину співробітників свого посольства і членів їхніх родин через загрозливі дії Російської Федерації, повідомляється в понеділок, 24 січня, на сайті британського уряду.

"Деяких співробітників посольства і членів їхніх сімей вивозять із Києва у відповідь на зростання загрози з боку Росії", - йдеться в заяві уряду Великобританії.

Водночас в документі зазначається, що британське посольство в Україні залишається відкритим і продовжить виконувати свою роботу.

За даними ЗМІ, близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великобританії.

Напередодні США зобов'язали покинути Україну сім'ї дипломатів американського посольства у Києві. Водночас у Євросоюзі зараз не бачать підстав вивозити членів родин своїх дипломатів з України, заявив у відповідь на це повідомлення верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він закликав не драматизувати ситуацію, поки переговори з Росією тривають.

Реклама

Докладно

Жінки з телефоном на тлі символу Олімпіади в Пекіні-2022

Застосунок Олімпіади в Пекіні небезпечний для учасників

Той, хто їде на Олімпіаду до Китаю, має задокументувати стан свого здоров'я за допомогою додатку My2022.  

За прогнозами, до 2050 року кожен третій українець буде пенсіонером за віком

Як не залишитися без пенсії (відео)

Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної пенсійної системи. Однак чи гарантує це пенсію?  