Великобританія почала виводити дипломатів з Києва

Великобританія почала виводити з України частину співробітників свого посольства і членів їхніх родин через загрозливі дії Російської Федерації, повідомляється в понеділок, 24 січня, на сайті британського уряду.

"Деяких співробітників посольства і членів їхніх сімей вивозять із Києва у відповідь на зростання загрози з боку Росії", - йдеться в заяві уряду Великобританії.

Водночас в документі зазначається, що британське посольство в Україні залишається відкритим і продовжить виконувати свою роботу.

За даними ЗМІ, близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великобританії.

Напередодні США зобов'язали покинути Україну сім'ї дипломатів американського посольства у Києві. Водночас у Євросоюзі зараз не бачать підстав вивозити членів родин своїх дипломатів з України, заявив у відповідь на це повідомлення верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він закликав не драматизувати ситуацію, поки переговори з Росією тривають.