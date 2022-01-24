ЄС зараз не планує вивозити сім'ї дипломатів із України - Боррель

У Євросоюзі зараз не планують вивозити сім'ї своїх дипломатів з України, як це вирішили зробити Сполучені Штати Америки. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у понеділок, 24 січня, під час прибуття на Раду ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

Центральною темою засідання міністрів закордонних справ стане безпека в Європі з огляду на ситуацію на кордоні між Росією та Україною. Держсекретар США Ентоні Блінкен долучиться відеозв'язком до розмови глав МЗС країн ЄС. "Держсекретар Блінкен пояснить нам причини цього оголошення. Ми не робитимемо те саме, бо ми не знаємо конкретних причин для цього", - зазначив Боррель, відповідаючи на запитання про вивезення Вашингтоном сімей своїх дипломатів з України.

"Я не думаю, що треба драматизувати (ситуацію - Ред.). Поки переговори тривають - а вони тривають - я не думаю, що нам треба залишати Україну", - зазначив Боррель. "Зараз немає рішення" про евакуацію сімей європейських дипломатів з України, сказав він і додав: "Але може держсекретар Блінкен має більше інформації та поділиться нею з нами".

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Нагадаємо, Державний департамент США наказав виїхати з України членам родин американських держслужбовців. Також він надав дозвіл на добровільний від'їзд з Києва своїх дипломатів. У Вашингтоні пояснили своє рішення "як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні".

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