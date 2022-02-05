Канада відправила в Україну літак із військовою допомогою та інструкторами

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Вантаж містить нелетальне озброєння. Разом з ним прибудуть інструктори для навчання українських військових.
Канада відправила в Україну літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами, які навчать українських військовослужбовців працювати з ним, повідомила пресслужба міністерства оборони Канади в п'ятницю, 4 лютого.
"Серед відправленого спорядження: засоби індивідуального захисту та перенесення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження", - зазначено у релізі на сайті канадського міністерства оборони.
У відомстві додали, що літаком C-177 Globemaster, який вилетів з бази Трентон, в Україну також прибудуть канадські військовослужбовці, які "допоможуть в інтеграції спорядження" та навчать українських силовиків працювати з ним.
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"Ці військовослужбовці залишаться в Україні для проведення додаткового наставництва українських силовиків", - йдеться у повідомленні.
З 2015 року Канада надала Україні нелетальної військової техніки на понад 23 мільйони доларів. Такі поставки включали в себе: системи зв'язку, що використовуються для польових операцій, мобільні польові госпіталі та обладнання для утилізації вибухівки. За цей час канадські війська також провели навчання для близько 33 тисяч українських солдат.