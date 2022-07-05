 Конференція в Лугано: на яку допомогу може розраховувати Україна у повоєнній відбудові | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.07.2022

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Україна

Конференція в Лугано: на яку допомогу може розраховувати Україна у повоєнній відбудові

Міжнародна спільнота на конференції в Лугано дала Україні багато обіцянок. Після війни Україна має стати кращою, більш цифровою і зеленою. І хоч конкретики поки що замало, в планах уже наступні конференції.

Учасники конференції щодо відбудови України в Лугано

Учасники конференції щодо відбудови України в Лугано

Конференція у Лугано була запланована задовго до того, як Росія у лютому напала на Україну. Тоді Швейцарія запрошувала на обговорення шляхів боротьби з корупцією та економічного розвитку України. Тоді - ще до війни - Україна посідала 122 місце зі 180-ти у рейтингу сприйняття корупції міжнародної організації Transparency International. Однак війна Росії проти України радикально змінила плани організаторів. І конференцію вирішили присвятити планам відбудови України. Представники понад 40 країн та 16 міжнародних організацій взяли у ній участь. Утім, це не був класичний "донорський захід", на якому представники урядів обіцяють фінансування та підтримку жертвам воєн чи стихійних лих. Лугано був принциповим.

Великі суми за велику шкоду

У сімох блоках представники держав та організацій, як-от ООН чи Європейського інвестиційного банку, обговорювали, як організувати відновлення країни у розпал війни. Глава українського уряду Денис Шмигаль "цінником" стійкого відновлення визначив суму у 750 мільярдів доларів США. За його розрахунками, половина цієї суми може бути оплачена за рахунок арештів та конфіскації російських активів за кордоном. Однак до цього часу ЄС, США та інші країни не пішли на такі кроки - майно російської держави та лояльних до її режиму олігархів "заморожено" санкціями, тобто не може бути використано економічно. Донині було здійснено лише кілька конфіскацій.

Зруйнована школа у Верхньокам'янському на Донеччині

Зруйнована школа у Верхньокам'янському на Донеччині

Зрозуміло, що усунення заподіяної шкоди в Україні, спричиненої Росією, триватиме роки, якщо не десятиліття, вважає німецька міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze). У Лугано вона заявила, що це "величезне завдання". Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) минулого тижня зініціював "план Маршалла" для України - на кшталт інвестиційної програми, яку після закінчення Другої світової війни запропонував для її жертв у Західній Європі, але також і Німеччині, тодішній американський міністр закордонних справ Джордж Маршалл. Інвестиції у 12 мільярдів доларів спричинили тоді "економічне диво", яке відкрило нові ринки збуту для компаній зі США. Таке може статися і в Україні, припускали в Лугано. Після війни доведеться обслуговувати ринок з 40 мільйонами людей, які прагнуть у ЄС.

Відновлення має бути демократичним і стійким

"Декларація Лугано", як тепер називають цей план, передбачає, що відбудова має відбуватися у міжнародному партнерстві з понад 40 державами-підписантами. Потреби і реалізація повинні регулярно переглядатися. Особлива відповідальність при цьому покладається на Європейський Союз, оскільки з минулого тижня Україна є кандидаткою на вступ до нього. Донині ЄС пообіцяв виділити 6,4 мільярда євро як цілеспрямовану допомогу. Тож основним акцентом програми відновлення України має бути приведення України до європейських стандартів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) пообіцяла, що Брюссель не залишить Україну на самоті і підтримуватиме стільки, скільки буде необхідно.

Володимир Зеленський відеозв'язком звернувся до учасників конференції в Лугано

До учасників конференції звернувся президент України Володимир Зеленський - традиційно відеозв'язком

Відновлення має бути прозорим та відбуватись за принципами правової держави, вимагали учасники конференції в Лугано. Корупція має бути виключена. І український президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні надав щодо цього відповідні обіцянки.

Демократична участь, децентралізоване управління коштами на місцях, перспективи для біженців, які повертатимуться та підхід до реалізації програми на загальносуспільній основі мають стати провідними принципами, ідеться у "Декларації Лугано".

За реалізації проєктів мають дотримуватись гендерна рівність, права людини та принцип участі усіх суспільних груп. Загалом уся програма відновлення має відбуватись у контексті стійкого відновлення та екологічно.

Конкретне відновлення уже починається

Це великі цілі для країни у розпалі війни, зауважує Шульце. Однак додає, що стійке відновлення можливе уже сьогодні. Йдеться про ремонт систем водопостачання та опалення будинків, щоб Україна могла пережити зиму. "Відновлення в Україні починається уже зараз", - заявила німецька міністерка і додає, що воно можливе у західних регіонах країни. Представник Естонії навів приклад, як Україні допомагає його країна: деякі естонські міста почали відновлювати дитячі садки в українських містах-партнерах, що постраждали від атак російської армії. "Ми порсто повинні почати бодай з чогось", - сказав Андерс Рунду, заступник міністра закордонних справ Естонії.

Зруйнований залізничний міст через Сіверський Донець поблизу Слов'янська

Зруйнований залізничний міст через Сіверський Донець поблизу Слов'янська

Утім, як має відбуватись відбудова окупованих Росією територій сходу і півдня України, у Лугано залишилось відкритим питанням. "Найкраще, якщо ця війна завершиться. Тож ми робимо усе можливе і для того, щоб Путін зупинив цю війну зараз", - сказала Шульце. Уряд Німеччини виділив мільярд євро прямих дотацій у державний бюджет України, щоб, наприклад, продовжити виплачувати винагороди державним службовцям. Крім того, 426 мільйонів євро призначені для проєктів будівництва. Це початок, і доведеться збільшувати знову і знову, сказала німецька міністерка. Крім того, Україна отримує мільярди від США та партнерів з ЄС для закупівель зброї та боєприпасів.

Будуть нові конференції

Український прем'єр Денис Шмигаль після конференції демонстрував стриманий оптимізм. За його словами, потрібно відбудувати все зруйноване так, аби воно стало кращим, ніж було раніше. Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що ухвалені в Лугано рішення під час війни мають дати людям в Україні надію та відчуття, що вони не самі. За його словами, Лугано - це лише преамбула до довгого процесу. Уже заплановані наступні конференції щодо відбудови України - в Великобританії 2023 року, а також у Німеччині чи Естонії в 2024-му. Денис Шмигаль закликав міжнародну спільноту від імені України діяти швидко. Київ, за його словами, вже зараз готовий до швидких дій.

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Докладно

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