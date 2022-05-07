 Італія затримала розкішну яхту ″Шехерезада″, яку пов′язують з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2022

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Новини

Італія затримала розкішну яхту "Шехерезада", яку пов'язують з Путіним

В італійському порту Марина-ді-Каррара затримали яхту за 700 мільйонів доларів, формальним власником якої є, за даними ЗМІ, екскерівник "Роснефти", а реальним - Володимир Путін.

Яхта Шехерезада в Італії

Яхта "Шехерезада" в Італії

Італія затримала розкішну яхту "Шехерезада" 6 травня, виявивши зв'язки її формального власника з російською владою та підсанкційними росіянами. Про це повідомило міністерство економіки та фінансів країни.

140-метрова яхта, вартістю близько 700 мільйонів доларів, з шістьма палубами, басейном і двома вертолітними майданчиками була пришвартована під прапором Кайманових островів в італійському порту Марина-ді-Каррара. Міністерство не назвало ні імені її формального власника, ні імені представників російського уряду, з якими виявлені його зв'язки, але повідомило, що запропонувало Європейському Союзу додати його до санкційного списку.

За інформацією Reuters, власником яхти значиться Едуард Худайнатов - колишній керівник російського енергетичного гіганта "Роснефть". Агентство також пише, що з вересня яхта стояла на ремонті, однак остання активність екіпажу свідчить про те, що вона готувалася до виходу в море.

Журналісти пов'язують "Шехерезаду" безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним.

Американське видання The New York Times писало, що яхта може належати "близькосхідному мільярдеру" або "росіянину з надзв'язками - навіть Путіну". Зокрема, колишній член екіпажу розповів виданню, що на борту часто обговорювали, що яхта насправді належить Путіну.

Команда опозиційного російського політика Олексія Навального випустила в березні розслідування, згідно з яким серед членів екіпажу "Шехерезади" є співробітники Федеральної служби охорони РФ. "Не можемо придумати кращого доказу того, що ця яхта належить Путіну. Навіть в Італії, за тисячі кілометрів від Москви, на ній працюють люди, які офіційно вважаються охоронцями та особистим персоналом Путіна", - йшлося в ньому.

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