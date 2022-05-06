Радбез ООН схвалив першу від початку війни в Україні заяву, але без згадки війни

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні 6 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 7 травня (час київський).

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Понад 200 українських військових уже пройшли навчання на гаубицях M777, наданих Україні США, ще 150 продовжують його. 60 українських солдатів пройшли навчання на армійських бронетранспортерах М-113, близько 50 продовжують його. 15 службовців пройшли навчання щодо використанням мобільної радіолокаційної системи протиповітряної оборони Q-64. Про це повідомив речник американського міністерства оборони Джон Кірбі на брифінгу в Пентагоні.

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Італія конфіскувала яхту "Шехерезада", яку пов'язують з Путіним

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Італія конфіскувала яхту "Шехерезада", виявивши зв'язки її формального власника з російською владою та підсанкційними росіянами.

Яхта "Шехерезада"

Міністерство закордонних справ країни повідомило, що запропонувало Європейському Союзу додати власника до санкційного списку. Яхта була пришвартована під прапором Кайманових островів в італійському порту Марина-ді-Каррара. Її пов'язують безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним.

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У Лимані Донецької області внаслідок російських обстрілів загинув мирний мешканець, ще троє цивільних дістали поранень 6 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У Харківській області поліцейські встановили місцезнаходження автоколони, по якій росіяни відкрили вогонь 4 травня. Як повідомляє обласна прокуратура, 15 приватних авто цивільних громадян виїхали з окупованого російськими військовими Вовчанська, однак в районі селища Старий Салтів потрапили під обстріл. Правоохоронці виявили шість пошкоджених автівок та чотири згорілих трупа.

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Протягом 6 травня протиповітряна оборона вразила 14 російських безпілотників "Орлан-10", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Половину з них уразили на Донбасі. Там також за добу знищили три російські танки, вісім артилерійських систем, із яких чотири - реактивні системи залпового вогню, сім одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та один автомобіль. Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили вісім атак російської армії, пише штаб ООС.

США дають Україні зброю на ще 150 мільйонів доларів

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Президент США Джо Байден оголосив про виділення додаткової безпекової допомоги Україні. Йдеться про надання артилерійських боєприпасів, радарів та іншого обладнання, повідомляє сайт Білого дому.

Джо Байден

Як розповів журналістам представник адміністрації президента США, нова допомога включатиме 25 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, контрартилерійські радари, польове та інше обладнання на 150 мільйонів доларів.

Від початку війни, розв'язаної Росією, США надали Україні озброєння на 3,4 мільярда доларів, зокрема гаубиці, зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракети Javelin, боєприпаси та нещодавно розроблені безпілотники Ghost. Наприкінці квітня Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для України. Поки що рішення не схвалене.

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Ввечері 6 травня Росія завдала ракетного удару двома ракетами по Одеському району, повідомив у відеозверненні голова обласної військової адміністрації максим Марченко. "На щастя, постраждалих немає", - сказав він.

Радбез ООН схвалив першу заяву від початку війни в Україні, але без згадки війни

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Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй схвалила першу від початку війни в Україні заяву. Втім слова "війна" в ній немає. Заяви Радбезу ухвалюються консенсусом, тож її підтримала й Росія. Документ розробили Норвегія та Мексика. В ньому висловлюється "глибоке занепокоєння" щодо підтримання миру й безпеки в Україні, а також нагадується, що всі держави-члени зобов'язувались вирішувати свої суперечки мирними шляхами.

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До порятунку військових з "Азовсталі" залучені іноземні посередники - Зеленський

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Україна працює над дипломатичними варіантами порятунку військових, які залишаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області, запевнив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 72-го дня війни.

"Залучені впливові посередники, впливові держави", - наголосив він.

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Оскільки Росія продовжує обстріли, ракетні та авіаційні удари, Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями, коли наближається "сакральна" для росіян дата - 9 травня. "Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. Прошу чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових", - сказав він.

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