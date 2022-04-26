 Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето

Резолюцію, що вимагає від постійних членів Ради Безпеки ООН обґрунтовувати використання ними права вето, Генасамблея ухвалила консенсусом.

Рада Безпеки ООН

Рада Безпеки ООН

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 26 квітня, ухвалила резолюцію, яка вимагає від п'яти постійних членів Ради Безпеки обґрунтовувати використання ними права вето. Документ було ухвалено на основі консенсусу, тобто без голосування, повідомив голова Генасамблеї ООН Абдулла Шахід.

Резолюція не скасовує і не обмежує право вето постійних членів Ради Безпеки ООН, якими є Росія, Китай, США, Великобританія та Франція. Однак, згідно з документом, у разі застосування права вето у Раді Безпеки будь-яким із постійних членів протягом 10 робочих днів скликається засідання Генеральної Асамблеї з питання, на яке наклали вето.

Запропонована Ліхтенштейном ініціатива ще до винесення на розгляд Генасамблеї ООН отримала підтримку майже сотні країн, включно зі Сполученими Штатами, Великобританією та Францією. Постпред Ліхтенштейна при ООН Крістіан Венавейзер заявляв, що цей захід спрямований на те, щоб були почуті "голоси всіх тих, хто не має права вето і не належить до Радбезу, з питань міжнародного миру та безпеки, оскільки вони стосуються всіх нас".

Читайте також: Зеленський в Радбезі ООН: Українців хочуть перетворити на рабів

Дивитись відео 09:24

Навіщо Росія викрадає українців? Мирні мешканці в полоні окупантів (06.04.2022)

Реклама

Докладно

Пожежа на одному з нафтосховищ у російському Брянську, 25 квітня 2022 року

Війна стукає в будинки росіян

До російських міст прийдуть не лише бідність і похоронки, але можуть і прилетіти бомби, вважає Федір Крашенінніков.  

ФРН зможе забезпечити себе струмом і без Росії, кажуть експерти

Що загрожує Німеччині без АЕС, вугілля й газу з РФ

Експерти порахували, як покрити потребу ФРН в електроенергії попри зміни в енергогенерації.  