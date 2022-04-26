Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 26 квітня, ухвалила резолюцію, яка вимагає від п'яти постійних членів Ради Безпеки обґрунтовувати використання ними права вето. Документ було ухвалено на основі консенсусу, тобто без голосування, повідомив голова Генасамблеї ООН Абдулла Шахід.

Резолюція не скасовує і не обмежує право вето постійних членів Ради Безпеки ООН, якими є Росія, Китай, США, Великобританія та Франція. Однак, згідно з документом, у разі застосування права вето у Раді Безпеки будь-яким із постійних членів протягом 10 робочих днів скликається засідання Генеральної Асамблеї з питання, на яке наклали вето.

Запропонована Ліхтенштейном ініціатива ще до винесення на розгляд Генасамблеї ООН отримала підтримку майже сотні країн, включно зі Сполученими Штатами, Великобританією та Францією. Постпред Ліхтенштейна при ООН Крістіан Венавейзер заявляв, що цей захід спрямований на те, щоб були почуті "голоси всіх тих, хто не має права вето і не належить до Радбезу, з питань міжнародного миру та безпеки, оскільки вони стосуються всіх нас".

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