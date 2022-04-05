Зеленський в Радбезі ООН: Українців хочуть перетворити на рабів

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 5 квітня з 00.00 до 15.00 та інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Організація Об'єднаних Націй та гуманітарні партнери доставили вісім вантажівок товарів для мешканців Сєвєродонецька Луганської області, повідомляє управління ООН з координації гуманітарних справ.

Гуманітарний конвой доставив продукти харчування, борошно, листовий пластик та ковдри для майже 17 тисяч людей та чотири електрогенератори, йдеться у повідомленні.

"ООН та гуманітарні партнери доставили готові страви, консерви, борошно та предмети першої необхідності, зокрема ковдри, матраци, ліхтарики на сонячних батарейках та інші необхідні речі", - розповів Маркус Верне, заступник Координаторки з гуманітарних питань.

Передбачається, що Товариство Червоного Хреста України передасть цю гуманітарну допомогу найбільш нужденним, зокрема тим, хто залишається у своїх будинках та в укриттях поблизу Сєвєродонецька.

В ООН також повідомили 5 квітня, що відповідно до наявних наразі даних, кількість загиблих серед мирного населення в Україні зросла до щонайменше 1 430 осіб.

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Вище військове керівництво України розглядає всі можливі сценарії продовження війни, яку розв'язала Росія, заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, відповідаючи на запитання про те, чи готові збройні сили України до того, що на визволені території можуть повернутися російські сили.

"Ми повинні всі розуміти, що ризик ракетних атак зберігається, ворог не полишає свої плани рухатися наступальним рухом, просуватися вглиб території", - цитує Маляр агенція "Укрінформ".

За її словами, на певних напрямках - Київська і Чернігівська області - спостерігається відведення російських військ, "однак треба розуміти, що їх відводять для того, аби перегрупувати, посилити та знову кинути в бій".

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Понад 7,1 мільйона людей стали вимушеними переселенцями через війну в Україні, йдеться у доповіді Міжнародної організації з міграції. Таким чином, цей показник зріс на 10 відсотків порівняно з попереднім дослідженням, яке проводилося 16 березня.

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Командування збройних сил Росії намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу збройних сил України.

Зокрема, у Читинському суворовському військовому училищі МВС Росії провели письмове опитування викладачів щодо готовності взяти участь у "спеціальній операції" за межами РФ, стверджує українська сторона. Однак значна частина викладачів відмовилися та готові до звільнення з військової служби, повідомляє Генштаб.

Армія РФ продовжує застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, зазначається у зведенні. "Внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські війська, повідомляють у Генштабі, у місті Ізюм займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини збройних Сил України - здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд "документування".

У Генштабі також повідомили, що в населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка Харківської області росіяни виявляють проукраїнсько налаштованих жителів та затримують їх.

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Зеленський закликав реформувати систему ООН

Росія почувається колонізатором і перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок за допомогою відеозв'язку в Раді безпеки ООН.

"Статут ООН порушується з першої статті (про мету організації щодо підтримки миру - Ред.), а якщо так - який сенс у решті статей. На сьогодні внаслідок дій Росії на території моєї країни відбуваються найстрашніші воєнні злочини за весь час після завершення Другої світової війни", - сказав він.

Російські війська, зазначив Зеленський, свідомо знищують міста, блокують їх, провокуючи масовий голод. Водночас, за його словами, "масові вбивства у Бучі - лише один із багатьох прикладів того, що роблять окупанти на нашій землі".

"Необхідно раз і назавжди покарати того, хто вважає себе привілейованим. Керівництво Росії почувається колонізаторами як у давні часи. Їм потрібні наші багатства та наші люди. Росія вже депортувала на свою територію десятки тисяч громадян. Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові відкрито грабують наші міста та села, які вони захопили", - заявив Зеленський, закликавши реформувати систему ООН. Він також заявив, що РФ "підриває всю архітектуру глобальної безпеки".

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Заступник генерального секретаря, координатор надзвичайної гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс повідомив, що відвідає Україну 6-7 квітня.

Він планує провести дискусії з українським урядом та "на власні очі побачити гуманітарне реагування". Гріффітс розповів, що у понеділок відвідав Москву, де на зустрічах із високопосадовцями обговорив можливості гуманітарного припинення вогню, гуманітарних конвоїв, безпечних коридорів.

"Мої колеги в Москві отримали ці пропозиції, запевнили мене в їх намірі уважно вивчити ці ідеї, які я їм передав. Ми погодилися залишатися в тісному контакті. Я вийшов із цих зустрічей, розуміючи, що перед нами дуже довга дорога, але її треба пройти і ми пройдемо її", - сказав Гріффітс на засіданні Ради безпеки щодо ситуації в Україні у Нью-Йорку у вівторок.

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Естонія висилає 14 консульських співробітників Росії, семеро з яких мають дипломатичний статус, повідомляє агенція "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу МЗС Естонії. Російські консульські співробітники мають залишити країну до 30 квітня.

Також Естонія закриває генеральне консульство РФ у Нарві та консульський відділ у Тарту. Віцеканцлер МЗС Естонії Мярт Вольмер заявив, що у нинішній ситуації не можна говорити про нормальне відновлення відносин, "особливо якщо Росія серйозно порушує міжнародне право, зокрема свої міжнародні зобов'язання".

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Служба безпеки України (СБУ) затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у державній зраді через співпрацю з представниками силових структур РФ.

Підозрюваний передавав інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, паролі на блокпости тощо, йдеться у повідомленні СБУ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що з метою документування злочину СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала фігуранту імітовані списки загиблих українських військовослужбовців. "Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ. У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності", - повідомила СБУ.

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Єврокомісія розробляє пакет довготривалої макрофінансової допомоги для України. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у Люксембургу, передає кореспондент DW. "Єврокомісія почала роботу над більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для України", - зазначив він. Як відомо, ЄС уже виділив Києву перший з двох траншів у розмірі 600 мільйонів євро з екстреної програми макрофіну для України. Ідеться про кредити на сприятливих умовах на підтримку макроекономічної стабільності країни.

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Російських військових, які чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі на Київщині, повернуть в Україну, орієнтовно - харківський напрямок, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригада 35-ої загальновійськової армії РФ.

Зазначається, що станом на 4 квітня бригаду вивели з України в Білорусь: поблизу міста Мозир. "До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що невеликий проміжок часу на відновлення та відпочинок вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання": залякування жителів населених пунктів України та швидка "утилізація" непотрібних свідків. "Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - наголошує ГУР.

++15.05++

Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну, повідомляє Служба безпеки України (СБУ) на своїй сторінці у Facebook. "Окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно "вкидають" брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя і "поширюються брехливі тези, що нібито українці використовують мирних мешканців, як живий щит", наголошує СБУ.

Вигляд зі зруйнованого театру в Маріуполі, 4 квітня 2022

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