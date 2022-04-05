 Зеленський в Радбезі ООН: Українців хочуть перетворити на рабів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

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Новини

Зеленський в Радбезі ООН: Українців хочуть перетворити на рабів

Росія 41-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 5 квітня.

Володимир Зеленський під час виступу в Радбезі ООН

Володимир Зеленський під час виступу в Радбезі ООН

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 5 квітня з 00.00 до 15.00 та інші новини та статті про війну Росії проти України.

 

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Організація Об'єднаних Націй та гуманітарні партнери доставили вісім вантажівок товарів для мешканців Сєвєродонецька Луганської області, повідомляє управління ООН з координації гуманітарних справ.

Гуманітарний конвой доставив продукти харчування, борошно, листовий пластик та ковдри для майже 17 тисяч людей та чотири електрогенератори, йдеться у повідомленні. 

"ООН та гуманітарні партнери доставили готові страви, консерви, борошно та предмети першої необхідності, зокрема ковдри, матраци, ліхтарики на сонячних батарейках та інші необхідні речі", - розповів Маркус Верне, заступник Координаторки з гуманітарних питань.

Передбачається, що Товариство Червоного Хреста України передасть цю гуманітарну допомогу найбільш нужденним, зокрема тим, хто залишається у своїх будинках та в укриттях поблизу Сєвєродонецька.

В ООН також повідомили 5 квітня, що відповідно до наявних наразі даних, кількість загиблих серед мирного населення в Україні зросла до щонайменше 1 430 осіб.

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Вище військове керівництво України розглядає всі можливі сценарії продовження війни, яку розв'язала Росія, заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, відповідаючи на запитання про те, чи готові збройні сили України до того, що на визволені території можуть повернутися російські сили.

"Ми повинні всі розуміти, що ризик ракетних атак зберігається, ворог не полишає свої плани рухатися наступальним рухом, просуватися вглиб території", - цитує Маляр агенція "Укрінформ".

За її словами, на певних напрямках - Київська і Чернігівська області - спостерігається відведення російських військ, "однак треба розуміти, що їх відводять для того, аби перегрупувати, посилити та знову кинути в бій".

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Понад 7,1 мільйона людей стали вимушеними переселенцями через війну в Україні, йдеться у доповіді Міжнародної організації з міграції. Таким чином, цей показник зріс на 10 відсотків порівняно з попереднім дослідженням, яке проводилося 16 березня.

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Командування збройних сил Росії намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу збройних сил України.

Зокрема, у Читинському суворовському військовому училищі МВС Росії провели письмове опитування викладачів щодо готовності взяти участь у "спеціальній операції" за межами РФ, стверджує українська сторона. Однак значна частина викладачів відмовилися та готові до звільнення з військової служби, повідомляє Генштаб.

Армія РФ продовжує застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, зазначається у зведенні. "Внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські війська, повідомляють у Генштабі, у місті Ізюм займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини збройних Сил України - здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд "документування".

У Генштабі також повідомили, що в населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка Харківської області росіяни виявляють проукраїнсько налаштованих жителів та затримують їх.

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Зеленський закликав реформувати систему ООН

Росія почувається колонізатором і перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок за допомогою відеозв'язку в Раді безпеки ООН.

"Статут ООН порушується з першої статті (про мету організації щодо підтримки миру - Ред.), а якщо так - який сенс у решті статей. На сьогодні внаслідок дій Росії на території моєї країни відбуваються найстрашніші воєнні злочини за весь час після завершення Другої світової війни", - сказав він.

Російські війська, зазначив Зеленський, свідомо знищують міста, блокують їх, провокуючи масовий голод. Водночас, за його словами, "масові вбивства у Бучі - лише один із багатьох прикладів того, що роблять окупанти на нашій землі".

"Необхідно раз і назавжди покарати того, хто вважає себе привілейованим. Керівництво Росії почувається колонізаторами як у давні часи. Їм потрібні наші багатства та наші люди. Росія вже депортувала на свою територію десятки тисяч громадян. Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові відкрито грабують наші міста та села, які вони захопили", - заявив Зеленський, закликавши реформувати систему ООН. Він також заявив, що РФ "підриває всю архітектуру глобальної безпеки".

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Заступник генерального секретаря, координатор надзвичайної гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс повідомив, що відвідає Україну 6-7 квітня.

Він планує провести дискусії з українським урядом та "на власні очі побачити гуманітарне реагування". Гріффітс розповів, що у понеділок відвідав Москву, де на зустрічах із високопосадовцями обговорив можливості гуманітарного припинення вогню, гуманітарних конвоїв, безпечних коридорів.

"Мої колеги в Москві отримали ці пропозиції, запевнили мене в їх намірі уважно вивчити ці ідеї, які я їм передав. Ми погодилися залишатися в тісному контакті. Я вийшов із цих зустрічей, розуміючи, що перед нами дуже довга дорога, але її треба пройти і ми пройдемо її", - сказав Гріффітс на засіданні Ради безпеки щодо ситуації в Україні у Нью-Йорку у вівторок.

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Естонія висилає 14 консульських співробітників Росії, семеро з яких мають дипломатичний статус, повідомляє агенція "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу МЗС Естонії. Російські консульські співробітники мають залишити країну до 30 квітня.

Також Естонія закриває генеральне консульство РФ у Нарві та консульський відділ у Тарту. Віцеканцлер МЗС Естонії Мярт Вольмер заявив, що у нинішній ситуації не можна говорити про нормальне відновлення відносин, "особливо якщо Росія серйозно порушує міжнародне право, зокрема свої міжнародні зобов'язання".

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Служба безпеки України (СБУ) затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у державній зраді через співпрацю з представниками силових структур РФ.

Підозрюваний передавав інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, паролі на блокпости тощо, йдеться у повідомленні СБУ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що з метою документування злочину СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала фігуранту імітовані списки загиблих українських військовослужбовців. "Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.  У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності", - повідомила СБУ.

Читайте також:По будівлі Миколаївської ОДА вдарили ракетою, є загиблі 

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Єврокомісія розробляє пакет довготривалої макрофінансової допомоги для України. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у Люксембургу, передає кореспондент DW.  "Єврокомісія почала роботу над більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для України", - зазначив він. Як відомо, ЄС уже виділив Києву перший з двох траншів у розмірі 600 мільйонів євро з екстреної програми макрофіну для України. Ідеться про кредити на сприятливих умовах на підтримку макроекономічної стабільності країни.

++15.30++

Російських військових, які чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі на Київщині, повернуть в Україну, орієнтовно - харківський напрямок, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригада 35-ої загальновійськової армії РФ.

Зазначається, що станом на 4 квітня бригаду вивели з України в Білорусь: поблизу міста Мозир. "До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що невеликий проміжок часу на відновлення та відпочинок вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання": залякування жителів населених пунктів України та швидка "утилізація" непотрібних свідків. "Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - наголошує ГУР.

++15.05++

Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну, повідомляє Служба безпеки України (СБУ) на своїй сторінці у Facebook. "Окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно "вкидають" брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя і "поширюються брехливі тези, що нібито українці використовують мирних мешканців, як живий щит", наголошує СБУ.

Вигляд зі зруйнованого театру в Маріуполі, 4 квітня 2022

Вигляд зі зруйнованого театру в Маріуполі, 4 квітня 2022

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Дивитись відео 01:31

Звірства у Бучі: аналіз супутникових знімків (05.04.2022)

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

У Києві знову з'явилися затори, 5 квітня 2022 року

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