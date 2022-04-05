Фон дер Ляєн і Боррель відвідають Київ і зустрінуться з Зеленським

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку за 4 квітня.

DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня (час київський)

++12.50++

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відвідають Київ, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Цю інформацію поширив речник фон дер Ляєн. Раніше про візит топпосадовців ЄС повідомляв словенський прем'єр Янес Янша.

++12.46++

Італія вислала 30 російських дипломатів, повідомив міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо під час візиту до Берліна. Він пояснив, що це рішення пов'язане з питаннями національної безпеки Італії та війною Росії проти України, яку "неможливо виправдати".

++12.35++

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра підштовхнути уряд країни до санкцій проти Росії в енергетичному секторі. Так Мельник відреагував на визнання Штайнмаєром власних помилок у політиці щодо Росії в минулому. Одного визнання помилок, за словами українського посла, однак, недостатньо. Слова мають бути "підкріплені діями", сказав він в ефірі Deutschlandfunk. Крім того, Штайнмаєр, на думку Мельника, міг би підштовхнути уряд Німеччини до надання Україні танків та іншої важкої зброї.

++12.07++

У Рубіжному російські війська влучили в цистерну з азотною кислотою, через що існує небезпека отруєнь людей, які перебувають поруч, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. " Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна!" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

++11.46++

Україні не потрібні 40 країн світу, готових воювати за неї, натомість потрібні "серйозні гравці, які готові на все", заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливі гарантії безпеки для України. За його словами, поки що українська влада не отримала конкретний перелік тих гарантій чи тих країн, які готові стовідсотково включитись. "Нам потрібне коло держав, які готові впродовж 24 годин надати будь-яку зброю. Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика, і щоб вони всі ці санкції, глибоко заздалегідь розроблені (...), ввели в першу секунду, коли ми почули погрозу з боку РФ", - пояснив президент. Він додав, що не йдеться про єдиний перелік гарантій для кожної країни-гаранта, натомість про те, що різні країни зможуть надати різні гарантії. Зеленський розраховує, що зустріч з радниками країн-гарантій може відбутись найближчим часом, після чого модель може стати більш зрозумілою. Тільки тоді, отримавши гарантії безпеки, наголосив український лідер, Київ зможе продовжувати розглядати питання позаблокового статусу України.

++11.11++

Заблоковану російськими військами команду Міжнародного комітету Червоного Хреста, що прямувала до Маріуполя, звільнили після перемовин, повідомляє віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук. "Окупанти заблокували представників Міжнародного комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили та відправили в сторону Запоріжжя", - написала вона у Telegram. Волонтери прямували до обложеного Маріуполя, щоб евакуювати мешканців, яким не вистачає основних засобів для виживання. Це була їхня вже четверта така спроба досягти Маріуполя з 1 квітня.

++10.58++

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що до Києва прибудуть голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель. "До словенських дипломатів у Києві приєднаються литовські. Також туди повертається місія ЄС. Цього тижня до Києва також вирушать голова Єврокомісії та верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки. Цього разу приклад показала Словенія", - написав Янша у Twitter.

++09.44++

Виведені з півночі України підрозділи РФ вимагають значного переоснащення та ремонту, перш ніж їх можна буде передислокувати на схід України, повідомляє міністерство оборони Великобританії. Згідно з даними міністерства, українські сили відбили ключову ділянку на півночі України, позбавивши Росію можливості забезпечити свої цілі та змусивши відступити з районів навколо Чернігова та на північ від Києва. За прогнозами британців, в деяких частинах нещодавно повернених під український контроль регіонів, імовірно, матимуть місце незначні бойові дії, але вони значно послабшають цього тижня після відведення російських сил, які ще залишаються там.

++09.28++

В Україні загинули 165 дітей через повномасштабну війну РФ, 266 зазнали поранень, повідомляє Офіс генпрокурора України. Так, 4 квітня в результаті обстрілу збройними силами РФ Миколаєва загинула дитина. Найбільше постраждалих дітей у Київській (77), Донецькій (78), Харківській (61), Чернігівській (49), Миколаївській (35) областях, зазначають в Офісі генпрокурора. Там наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

++09.20++

Внаслідок нічних авіаударів РФ у Краматорську пошкоджено залізничне полотно, повідомляє міський голова Олександр Гончаренко. З вечора 4 квітня в Краматорську щонайменше п'ять разів лунала повітряна сирена. За попередньою інформацією, жертв внаслідок атак немає, пише мер.

++08.50++

Армія РФ намагається відновити наступ на східному напрямку фронту, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. Зокрема, російські військові прагнуть здійснити наступ на Слов'янськ. Як йдеться у зведенні, РФ має частковий успіх у напрямку на Барвінкове, де їм вдалося просунутися на сім кілометрів та взяти під контроль населений пункт Бражківка. На Донецькому і Луганському напрямках військові РФ зосереджують основні зусилля на встановленні контролю над районами населених пунктів Попасна та Рубіжне, повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива. За даними Генштабу, мета РФ - встановити повний контроль над територією Донецької й Луганської областей. Крім того, армія РФ продовжує блокувати Харків, обстрілювати з артилерії житлові квартали та інфраструктуру міста, зазначається у зведенні. Також російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, стверджує Генштаб. За цими даними, під обстріл потрапили цивільні квартали й медичні заклади, зокрема дитяча лікарня, є загиблі, поранені, серед яких діти.

++08.32++

130 тисяч людей в Маріуполі очікують на евакуацію, заявив мер міста Вадим Бойченко. Він також додав, що сьогодні на узбережжі та інших сусідніх містечках і селищах перебувають орієнтовно 70 тисяч людей, які прагнуть виїхати. "Ми плануємо ще один маршрут за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста направити в Маріуполь і молимося, щоб він відбувся", - повідомив Бойченко в інтерв'ю "РБК-Україна". За його оцінками, у перший тиждень війни, поки працювала залізниця, місто покинули приблизно 100 тисяч жителів. Згодом гуманітарним коридором до Запоріжжя з Маріуполя вдалося врятуватися ще близько 87 тисячам людей, каже Бойченко.

++08.30++

На місцях колишніх стоянок російських військ у Конотопському районі Сумщини знайшли тіла щонайменше трьох закатованих мирних жителів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. Він повідомив, що в області ще залишаються військові РФ, та закликав населення "обережними на дорогах, поза межами населених пунктів громад", а також нагадав про заборону відвідувати ліс.

++08.25++

Через війну в Україні Берлінський філармонічний оркестр переніс свій "Європейський концерт", що мав відбутися в Одесі, до латвійського міста Лієпая. Концерт приурочений до дня заснування оркестру та традиційно відбувається 1 травня щороку в особливому історичному місці. Цього року до 140-річчя оркестру планується зіграти твори Лучано Беріо, Валентина Сильвестрова та Леоша Яначека.

++08.12++

Понад половина українських біженців - жителі східних та південних областей. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, представлені напередодні. Найбільше серед східних областей представлена Харківська область (19 відсотків). Крім того, 45 відсотків тих, хто виїхав, становлять жителі центральних областей, зокрема Києва та Київщини (31 відсоток). Мешканців західних областей серед біженців налічується лише чотири відсотки. 63 відсотки біженців відповіли, що вдома говорять переважно російською мовою, 31 відсоток - українською, три відсотки - іншою мовою.

++07.40++

Японія прийняла 20 українських біженців, які виїхали в Польщу задля порятунку від війни РФ проти України. "Уряд Японії прагне надати максимальну підтримку цим 20 українцям, щоб допомогти їм жити з відчуттям миру в Японії попри те, що вони далеко від рідного краю", - заявив міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі у Польщі напередодні вильоту в Японію. До цього в країну прибули вже близько 400 українців, утім, це перший рейс, організований МЗС Японії для перевозу українських біженців. Більшість з них в'їжджають у країну за 90-денною візою, яку згодом можна поміняти на спеціальну однорічну із дозволом працювати.

++07.20++

Група з 44 представників Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США у понеділок, 4 квітня, звернулася до президента країни Джо Байдена із закликом відреагувати на прохання президента України Володимира Зеленського та розширити постачання озброєнь країні. Конгресмени закликають поставити Києву, зокрема, ракети класу "земля-повітря" великої дальності, винищувачі та протикорабельні ракети. Також запит законодавців включає збільшення постачання зенітних ракет Stinger, протитанкових комплексів Javelin та безпілотних літальних апаратів з великою дальністю польоту.

++05.40++

Великобританія та США виступають за призупинення членства РФ у Раді ООН з прав людини. Відповідні заклики оприлюднили у Twitter міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс та посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. "Ми не можемо дозволити державі-члену, яка підриває усі принципи, які нам дорогі, брати участь у роботі Ради ООН з прав людини", - написала Томас-Грінфілд.

++05.25++

Європейський Союз працює над п'ятим пакетом санкцій щодо Росії, який, ймовірно, обмежить лізинг літаків, а також імпорт та експорт авіапалива, виробів зі сталі та предметів розкоші, повідомляє телеканал CNBC з посиланням на обізнані джерела.

Читайте також: Німецькі ЗМІ про бійню в Бучі: поворотний момент у сприйнятті війни та Росії

++05.05++

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван анонсував запровадження ще "цього тижня" нових економічних санкцій щодо Росії через війну в Україні. Також він повідомив про надання Києву "найближчими днями додаткової військової допомоги". За його оцінками, війна в Україні може тривати ще "місяці або довше".

++04.30++

Припущення про можливе застосування Росією під час "операції" в Україні ядерної зброї "не мають жодної раціональної основи, критерії використання таких озброєнь не стосуються сценарію, що розгортається в Україні". Про це заявив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський на сесії комісії ООН із роззброєння. Водночас він висловив занепокоєння "розміщенням американської нестратегічної ядерної зброї на території неядерних єровпейських країн". Полянський також "занепокоєний" створенням Австралією, Великобританією та США партнерства AUKUS.

Нагадаємо, наприкінці березня видання New York Times повідомило, що Білий дім створив спецгрупу "Тигр", яка готує відповідь на випадок використання РФ зброї масового ураження. Тоді повідомлялось, що ризик застосування РФ ядерної зброї адміністрація США вважає невисоким.

++03.55++

Австралія з 7 квітня заборонить постачання, продаж або передачу певних предметів розкоші прямо чи опосередковано до Росії, для використання в Росії або на користь Росії, повідомляє МЗС країни. Заборона пошироюється на кав'яр, трюфелі, вино, тютюнову продукцію, ювелірні прикраси, парфуми, шкіру, деякі види електроніки, музичні інструменти, предмети мистецтва тощо.

++03.35++

Трупи мирних жителів, ймовірно, перебували на вулицях передмістя Києва Бучі вже у середині березня, тобто до виведення з міста військових Росії. Такого висновку дійшли журналісти американського видання The New York Times, коли проаналізували відео та супутникові знімки вулиць міста за цей період. Їхнє розслідування опубліковане увечері в понеділок, 4 квітня.

Читайте більше: NYT: Тіла на вулицях Бучі з'явилися під час перебування там військ РФ

++03.10++

Під час підготовки до евакуації мирних жителів з Маріуполя західніше від міста затримана команда Міжнародного комітету Червоного Хреста. "Команду затримали у селищі Мангуш", - розповіла агенції AFP речниця МКЧХ Кейтлін Келлі. Співробітників МКЧХ затримала "поліція", сказала Кейлі, не виклавши деталей. Вона запевнила, що МКЧХ з'ясовує ситуацію "через контакти з усіма сторонами".

За даними Києва, у Мангуші заблокована колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполі, що рухалася погодженим маршрутом у супроводі делегації МКЧХ.

++02.45++

144 мільйони доларів з доходів від відеогри Fortnite будуть пожертвувані на проєкти допомоги українцям, заявив розробник гри Epic Games. Кошти, зароблені протягом останніх двох тижнів, будуть перераховані з відповідною метою Дитячому фонду ООН Unicef, УВКБ ООН, організаціям World Central Kitchen та Direct Relief.

++02.20++

Український президент Володимир Зеленський 5 квітня виступатиме зі зверненням у Раді Безпеки ООН. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

++01.50++

Правоохоронці зафіксували 1200 воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами на Київщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. "За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано у Київській області, їх зараз 1200", - сказав він в ефірі національного телемарафону #UA разом. За його словами, в деокупованих містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Глава МВС також закликав громадян не поспішати повертатися до міст, оскільки "ця територія ще є досить небезпечною".

++01.40++

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що 10 людей загинули та 46 поранені через обстріл міста касетними боєприпасами. Про це він написав у Telegram-каналі. За заявою міського голови, крім житлових будинків, російські війська обстріляли міську лікарню, обласну лікарню, профілактичний центр, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, 1 професійно-технічне училище, 2 філії закладів позашкільної освіти.

++01.05++

Онлайн-сервіс для оренди житла Airbnb прибрав можливість бронювання для користувачів з Росії та Білорусі. "Бронювання житла у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де", - йдеться у повідомленні на сайті сервісу.

Читайте також: Коментар: Німецькі компанії в РФ ризикують стати колаборантами війни

++00.50++

На авіабазу в польському місті Ласк прибула ескадрилья американських винищувачів-бомбардувальників F/A-18C Hornet Корпусу морської піхоти, повідомило Командування ВПС США в Європі.

++00.45++

Армія РФ готується захопити Харків та атакувати українські війська у зоні Операції об'єднаних сил (ООС), повідомив представник міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він зазначив, що "противник посилює угруповання військ західного та південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах" для того, щоб оточити угруповання ООС і потім зайняти Харків. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що ворог "намагатиметься оточити наші війська в зоні ООС і "добити" Маріуполь".

++00.40++

Міністерство оборони РФ запропонувало українським формуванням у Маріуполі 5 квітня скласти зброю. І пообіцяло зберегти життя їхнім членам. Тим, хто здаться, буде дозволено вийти з міста коридором на підконтроольні Києву території у запорізькому напрямку.

++00.20++

США збирають докази для притягнення Росії та Путніа до відповідальності Міжнародним кримінальним судом (МКС) або іншим міжнародним трибуналом за вчинення воєнних злочинів на території України. Оскільки РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН, уряд в Москві може заблокувати будь-який міжнародний процес, сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. І наразі немає доказів того, що жахіття, учинені в Бучі, є геноцидом, пише Reuters. Тож США звернулись до чотирьох джерел задля отримання належних доказів для процесу, зокрема до спецслужб та міжднародних організацій .

Читайте також: Війна в Україні: чи постане Путін перед судом у Гаазі?

Нагадаємо, наприкінці лютого прокурор МКС у Гаазі Карім Ахмад Хан почав розслідування воєнних злочинів РФ з часу вторгнення в Україну 24 лютого.

Читайте також: Коментар: Злочини у Бучі - темна деспотія не має перемогти