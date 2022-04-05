Airbnb - онлайн-мережа для пошуку, бронювання та короткострокового здавання в оренду житла.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Airbnb". Олайн-мережа Airbnb була створена 2008 року в каліфорнійській Силиконовій долині. Airbnb розшифровується як "AirBed and Breakfast" - "Надувне ліжко та сніданок". Приватні власники квартир або будинків можуть за посередництва цього сервісу здати в короткострокову оренду будинок, квартиру або ліжко. Мережа охоплює вже понад 190 країн світу.