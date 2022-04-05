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Airbnb

Airbnb - онлайн-мережа для пошуку, бронювання та короткострокового здавання в оренду житла.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Airbnb". Олайн-мережа Airbnb була створена 2008 року в каліфорнійській Силиконовій долині. Airbnb розшифровується як "AirBed and Breakfast" - "Надувне ліжко та сніданок". Приватні власники квартир або будинків можуть за посередництва цього сервісу здати в короткострокову оренду будинок, квартиру або ліжко. Мережа охоплює вже понад 190 країн світу.

Фон дер Ляєн і Боррель відвідають Київ і зустрінуться з Зеленським

Фон дер Ляєн і Боррель відвідають Київ і зустрінуться з Зеленським 05.04.2022

41-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня.
Навіщо іноземці орендують нині житло в Україні

Навіщо іноземці орендують нині житло в Україні 10.03.2022

Тисячі користувачів платформи Airbnb винайняли житло в Україні - але не для того, щоб поїхати туди, а щоб підтримати власників квартир після вторгнення Росії. Вже зібрано майже два мільйони євро.

Світові концерни позиціонують себе проти агресії Росії (07.03.2022) 07.03.2022

Не лише світова політика, а й міжнародний бізнес займає дедалі активнішу позицію щодо війни Росії проти України і запроваджує низку безпрецедентних болісних заходів проти РФ. Перелік - у відео DW.
Airbnb заборонив здавати в оренду житло для вечірок

Airbnb заборонив здавати в оренду житло для вечірок 03.11.2019

Після стрілянини в орендованому через сервіс Airbnb будинку в Каліфорнії, внаслідок якої загинуло п'ятеро людей, компанія заборонила своїм користувачам проводити в орендованому житлі вечірки.
У США п'ятьох людей застрелили на хелловінській вечірці

У США п'ятьох людей застрелили на хелловінській вечірці 02.11.2019

П'ятеро людей загинули в США під час стрілянини на хелловінській вечірці, що проходила у арендованому на Airbnb будинку.
Прощавай, Uber, або Чи настає кінець економіки спільного користування

Прощавай, Uber, або Чи настає кінець економіки спільного користування 20.08.2018

Нью-Йорк посилив регуляції для служби таксі Uber та їй подібних. Що це означатиме для так званої економіки спільного користування? Кореспондентка DW Анне Шведт шукала відповіді.
10 років Airbnb: успіх, проблеми та їхнє подолання

10 років Airbnb: успіх, проблеми та їхнє подолання 11.08.2018

Засновники Airbnb перевернули туристичну галузь догори дриґом. Ідея: жити під час подорожі у житлі, яке належить місцевим мешканцям. Популярному сервісу виповнюється 10 років.
Амстердам оголосив боротьбу навалі туристів (відео)

Амстердам оголосив боротьбу навалі туристів (відео) 22.05.2018

Що спільного у Венеції, Барселони, Пальма-де-Майорка та Амстердама? Ці міста хочуть обмежити нестерпну навалу туристів. Амстердам вдається до радикальних заходів.

Як Амстердам бореться з туристами (22.05.2018) 22.05.2018

Що об'єднує Венецію, Барселону, Пальма-де-Майорка та Амстердам? Усі ці міста хочуть обмежити нестерпну навалу туристів. Амстердам вдається до радикальних заходів - таких, як заборона нових готелів чи туристичних крамниць у місті.
Фотогалерея: Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста

Фотогалерея: Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста 02.05.2018

Airbnb - онлайн-сервіс оренди житла по всьому світу став знахідкою для мандрівників і часто дратує корінних мешканців міст. Берлін з травня змінює правила оренди приватних квартир. Інші міста світу це вже зробили.

Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста

Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста 02.05.2018

Airbnb - онлайн-сервіс оренди житла по всьому світу став знахідкою для мандрівників і часто дратує корінних мешканців міст. Берлін з травня змінює правила оренди приватних квартир. Інші міста світу це вже зробили.

У Пальмі обмежили можливість оренди житла туристами через Airbnb

У Пальмі обмежили можливість оренди житла туристами через Airbnb 26.04.2018

Airbnb-туристам залишили можливість винаймати тільки приватні будинки, розраховані на одну родину. Таким чином влада Пальма-де-Майорки відгукнулася на скарги місцевих мешканців.
Туристичне прокляття накрило Амстердам

"Туристичне прокляття" накрило Амстердам 04.01.2018

Столиця Нідерландів робить усе можливе, аби зробити місто комфортним як для туристів, так і для мешканців. Але комусь цього здається замало.
Париж і Берлін хочуть вищого оподаткування для Airbnb і Ко.

Париж і Берлін хочуть вищого оподаткування для Airbnb і Ко. 09.08.2017

Онлайн-платформа Airbnb заробляє "десятки мільйонів" євро у Франції, однак сплачує до бюджету лише "десятки тисяч", стверджує міністр економіки країни. Берлін і Париж мають намір змінити ситуацію.

Переночувати у замку Дракули (17.10.2016) 17.10.2016

Переночувати в трунах у замку Дракули - такий незвичний атракціон придумали у Румунії в ніч на Хелловін. Скористатись цим зможуть лише двоє людей.
Берлін пішов у наступ на орендне житло

Берлін пішов у наступ на орендне житло 28.04.2016

Берлін планує прибрати з ринку подобової оренди якомога більше квартир . І хоч ситуація на ринку оренди вимагає рішень, сайти на кшталт Airbnb кажуть, що новий закон не знизить ціни, проте відверне гроші від міста.