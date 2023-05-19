Житло для туристів у ЄС: Брюссель посилить контроль

У країнах ЄС виступають за посилення контролю на ринку нерухомості, особливо щодо житла, яке власники нелегально здають у короткострокову оренду відпочивальникам. Яких заходів вживатиме Брюссель?

У боротьбі проти нелегальної здачі в оренду житла відпочивальникам влада іспанського острова Майорка взяла на озброєння новий метод - в рамках спецпрограми на загальну суму в 700 тисяч євро збільшено кількість інспекторів, які можуть вдаватися до незвичайних заходів виявлення порушників.

Як пишуть місцеві ЗМІ, інспектори матимуть кредитні картки, через які - ніби туристи - бронюватимуть на інтернет-сайтах підозрілі об'єкти, щоб мати у розпорядженні точні адреси квартир, які їх господарі здають в оренду, не сплачуючи податки.

"Спекотна" тема

Крім того, контроль здійснюватиметься вечорами та у вихідні дні. Багато власників житла, що здається в оренду туристам на короткий час, виставляють оголошення в інтернет, коли вони впевнені, що у контролерів вже завершився робочий день. Однак тепер ситуація зміниться. "Ми рішуче налаштовані на боротьбу з пропозиціями нелегального житла для відпустки", - запевнив Андрю Серра, чиновник місцевої адміністрації, який займається питаннями туризму.

Здача в оренду житла тим, хто хоче провести свою відпустку на Майорці, як і в багатьох інших місцях, що є улюбленими цілями туристів, - дуже спірна та гаряча тема. Насамперед тому, що має сильний вплив на ринок нерухомості.

У той час як на інтернет-платформах на кшталт Airbnb більшає пропозицій про здачу житла відпочивальникам, ціни на будинки та квартири, які пропонуються в оренду місцевим жителям, у багатьох місцях настільки високі, що вже стають їм не по кишені. У столиці Майорки місті Пальма практично неможливо орендувати квартиру за менш ніж 900 євро на місяць - при цьому середній рівень зарплат тут становить 1600 євро.

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Туристи - частина повсякденності

На тлі ситуації з орендою нерухомості, що все більше погіршується, у 2018 році влада Майорки оголосила нелегальною здачу житла туристам у багатоквартирних будинках. Власне, таких пропозицій не повинно бути в принципі. Але насправді це не так. Туристи з валізами на колесах - звична картина у спальних районах Іспанії. Коли влада Балеарських островів деякий час тому оштрафувала Airbnb, суд визнав це рішення незаконним, оскільки інтернет-платформи виступають посередниками. Тож лише суворий контроль за орендодавцями може допомогти покращити становище.

"Місто належить місцевим жителям, а не туристам" - плакат у Пальмі Фото: Winfried Rothermel/picture alliance

У Португалії уряд взявся за цю тему лише після того, як там почали регулярно відбуватися акції протесту через ситуацію на ринку житла. Пакет заходів, представлений владою, стосується також здачі в оренду будинків і квартир туристам. У великих португальських містах більше не видаватимуть відповідні ліцензії.

Ця тема давно перебуває на порядку денному і в Італії. Міністерка туризму Даніела Сантанше в одному з інтерв'ю розкритикувала "методи Дикого Заходу" на ринку оренди житла для відпочивальників і зажадала жорсткого контролю над цим сектором: "Нам потрібне справжнє регулювання".

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Більше прозорості за допомогою законодавства ЄС

Зрозуміли це і в ЄС. Нові правила, які, ймовірно, набудуть чинності у 2024 році, мають призвести до більшої прозорості та створити єдині рамки діяльності. Серед іншого вони передбачають обов'язкову реєстрацію для всіх, хто здає в оренду житло туристам, - її мають перевіряти на онлайн-платформах з оренди житла. Крім того, має бути покращено обмін даними з держструктурами. Єврокомісія очікує, що завдяки цьому скоротяться "нелегальні пропозиції" та з'являться "найкращі можливості для влади знизити негативний ефект від оренди житла, що здається на короткий час".

Акція протесту проти ситуації на ринку нерухомості у Португалії (квітень 2023 року) Фото: Armando Franca/AP Photo/picture alliance

Ґеррі Вуп (Gerry Woop), берлінський держсекретар з питань Європи, повністю погоджується з позицією Єврокомісії. Він вважає цю пропозицію цілком здійсненною на практиці: "Ми переконані в тому, що зможемо ефективно контролювати й санкціонувати все, що відбувається на ринку орендованого житла".

У 2019 році в Берліні було 26 500 одиниць житла, що пропонується на Airbnb. Відтоді ця кількість зросла, каже Вуп, що погіршило стан справ на ринку нерухомості. Для житла, що здається на короткий час в оренду, у столиці ФРН віднедавна діють суворі правила. Але контроль над тим, чи дотримуються цих розпоряджень, здійснювати складно. "До цього часу в нас немає можливостей застосувати санкції", - визнає Вуп.

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Надії на нові правила ЄС покладають і в Барселоні. Місцева влада протягом кількох років марно намагається боротися з нелегальною орендою житла. Відповідні правила для всього Євросоюзу стануть першим кроком у потрібному напрямку, вважає Жанет Санс із відомства, що відповідає за вирішення житлових питань у міській адміністрації Барселони.

Понад 21 мільйон ночівель щороку реєструють у Барселоні - нелегальну здачу житла в оренду тут не врахували Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Багато хто сподівається на покращення та можливість взяти під контроль інтернет-платформи на кшталт Airbnb, аби ті самі могли боротися з нелегальними пропозиціями. Цього вимагає й міністр туризму Балеарських островів: "Не можна заплющувати очі на те, що інтернет-платформи досі публікують нелегальні оголошення про оренду житла для відпустки".

Посилений контроль на Майорці вже призвів до перших успіхів. 337 одиниць житла, що здається туристам та відпочивальникам, потрапили під перевірку в перші три місяці. У 45 випадках на порушників законодавства наклали штраф. Можливо, цього буде достатньо, щоби відлякати бажаючих займатися нелегальним бізнесом. Покарання, яке загрожує порушникам, досить суворе: той, хто на Майорці без ліцензії здає житло, може отримати штраф на суму від 40 тисяч до 400 тисяч євро.