У Португалії масові протести проти житлової кризи

У Лісабоні та інших містах Португалії тисячі людей вийшли на демонстрації за право на доступне житло та на підтримку розширення соціального житлового фонду.

Тисячі людей вийшли в суботу, 1 квітня, на вулиці Лісабона та інших міст Португалії за право на доступне житло і на підтримку розширення соціального житлового фонду, повідомляє агентство AFP.

Багато хто з мітингарів ніс плакати. Так, на одному з них значилося: "Мати житло - право для всіх", на іншому було запитання, чи є така можливість привілеєм.

Страх через ризик раптового підвищення вартості винайму

"Я живу в постійному страху, що мій домовласник оголосить істотне підвищення вартості винайму житла", - зізналася 32-річна юристка Ана Рейс да Сілва, яка переїхала до столиці Португалії понад 10 років тому. "Винайм житла має залишатися доступним", - вважає 72-річний пенсіонер Мартіньо Файас Паррейра. Він забезпечений соціальним житлом у Лісабоні, проте вартість винайму істотно зросла останніми роками.

У відповідь на кризу на ринку житла, уряд Португалії 30 березня затвердив нарощування житлового фонду в країні, де 730 тисяч будівель пустують або призначені під знесення.

Португалія раніше скасувала програму видачі так званих "золотих віз" багатим іноземцям, що діяла 10 років. Офіційно - через зростання цін на нерухомість, але також під тиском Брюсселя й у зв'язку з загрозою відмивання коштів.

З 2010 року вартість нерухомості в Португалії зросла більш ніж на 75 відсотків

За даними Європейського статистичного агентства Eurostat, з 2010 до 2022 року ціни на нерухомість у Португалії злетіли більш ніж на 75 відсотків, вартість винайму житла - майже на 25 відсотків.

Плани уряду передбачають податкові пільги для власників, які виставляють на ринку відпускне житло, а також для тих, хто здає у винайм. Крім того, квартири у великих містах, які пустують понад два роки, пропонуватимуться на ринку нерухомості. Передбачено також заходи підтримки сімей і розстрочки платежів за іпотечними кредитами.

Вимоги підвищити зарплати й пенсії

18 березня тисячі португальців вийшли на вулиці Лісабона, протестуючи проти зростання цін і вимагаючи підвищити зарплати й пенсії. У Португалії більш ніж половина працівників заробляють менше тисячі євро на місяць. Мінімальний розмір заробітної плати становить лише 760 євро. Водночас інфляція в січні в річному обчисленні становила 8,3 відсотка, а ціни на житло в Португалії 2022 року зросли на 18,7 відсотка.

Найбільша профспілка CGTP, яка організувала протести, зажадала від влади Португалії негайно підвищити зарплати й пенсії щонайменше на 10 відсотків і запровадити стелю вартості базових харчових продуктів.

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