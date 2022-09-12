Чи стала Майорка жертвою масового туризму?

Довжелезні корки й тягнучки на під'їзних дорогах до пляжів й історичних місць, безлад на стоянках, неможливість спіймати таксі, а тепер ще й перебої з питною водою. Від усіх цих негативних побічних явищ масового туризму нині потерпає Майорка - найбільш відвідуваний острів-курорт у Європі. Проблеми настільки серйозні, що дедалі гучніше лунають заклики обмежити масовий наплив туристів. "Ми не можемо й далі зростати (в туристичному плані. - Ред.)", - визнала нещодавно острівна влада, оголосивши, що вона розглядає пакет заходів задля протидії колапсу, що насувається.

Ті відпочивальники, котрі на початку вересня подорожують автівкою Майоркою, часто почуваються так, ніби опинилися в годину пік у своєму рідному мегаполісі. Замість романтичного усамітнення на прекрасних дорогах на узбережжях острова їм доводиться миритися з долею заручників автомобільних заторів. Приміром, довгі каравани орендованих автомобілів поволі сунуть до знаменитого природного пляжу Ес-Тренк, мальовничих сіл Дейя і Вальдемоса або до популярних оглядових майданчиків, як-от мис Форментор на півночі острова.

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Після виснажливого пересування в валці автомобілів настає не менш виснажливий пошук місця для паркування. Ба, саме через відсутність достатнього числа паркувальних місць припарковані автівки просто блокують під'їзні шляхи, проїзди та шляхи евакуації. Ситуація просто жахлива, нарікає Луїс Апестегуа, сільський голова чарівного села Дейя з 700 жителями, яке буквально заполонюють лави відвідувачів. У Дейї живе багато митців та діячів культури, а голлівудська зірка Майкл Дуглас володіє тут розкішним маєтком, що стоїть неподалік.

Проблема надмірного туризму відчутна ледь не в усіх куточках Майорки Фото: Clara Margais/dpa/picture alliance

У муніципалітеті Дейя також розташований оглядовий майданчик Са-Форадада, який щовечора відвідують юрби туристів, щоб помилуватися заходом сонця. Хоча сам проїзд звивистою і вузенькою панорамною дорогою фантастично гарний, але він може перетворитися на жах, коли на дорозі затори, багато транспорту та постійні маневри. "Якщо ми не знайдемо рішення найближчим часом, то рано чи пізно станеться катастрофа", - каже Апестегуа.

Гострий брак води

Дейя - одне з тих місць на Майорці, популярність якого дедалі частіше обертається для нього ж справжньою бідою. Тим часом місцевій владі довелося обмежувати норми споживання питної води після кількох місяців аномальної посухи. Криниці з ґрунтовими водами пересохли, тож воду сюди доводиться доставляти автоцистернами. У рамках обмежень чиновники заборонили заповнення басейнів і полив приватних газонів і садів. Незабаром воду погрожують повністю відключати на кілька годин. Інші містечка й населені пункти острова, як-от Кампос, Арта, Сольєр і Манакор, також потерпають від нестачі води.

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У зв'язку з чимраз більшими проблемами на острові регіональний міністр охорони довкілля Мікель Мір закликає обмежити масовий наплив туристів. А також будівельну діяльність, що призводить до знищення дедалі більшої площі ландшафтів. "Нам потрібна поміркованість, скорочення кількості відпочивальників та зменшення темпів зростання міст", - каже чиновник. Ці дебати не нові. У минулому влада острова вже ухвалювала мораторій, що обмежував кількість туристичних місць у готелях 430 тисячами. Крім того, тепер на острові дозволено причалювати лише трьом круїзним суднам на день.

Місцеві вілли й садиби споживають величезну кількість води, що йде на полив дерев та заповнення басейнів Фото: Katja Kreder/ImageBroker/picture alliance

Наплив туристів зріс попри війну та пандемію

Але оскільки кількість туристів різко знизилася у два пандемічні роки 2020 та 2021, нарікання на надмір туристів також тимчасово зникли. Однак цього літа наплив відпочивальників повернувся, а разом з ним і проблеми, які він породжує.

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У липні та серпні готелі були майже повністю заброньовані. Ні війна Росії проти України, ні високі темпи інфляції, ні хаос в європейських аеропортах не змогли сповільнити туристичний наплив. "Після обмежень через Covid-19 з'явилося велике бажання провести відпустку", - каже Марія Фронтера, голова Асоціації готелів Майорки.

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У першій половині 2022 року на острів прибуло 4,6 мільйона відпочивальників. Таким чином, порівняно з 2019 роком Майорка майже досягла тодішньої високої кількості відвідувачів, зафіксованої до пандемії. А згідно з попередніми даними, у липні та серпні, що традиційно є місяцями з найвищою кількістю відвідувачів, на острів приїхало навіть більше туристів, ніж у допандемійному 2019 році.

Подекуди більше туристів ніж у допандемійні роки Фото: Ralph Schulze/DW

Місцеві мешканці б'ють на сполох

Утім, згідно зі статистикою бронювання, бум триває й у вересні. Тож 2022 рік може стати ще одним рекордним роком. До речі, на німецькомовних відпочивальників припадає особлива роль у туристичній галузі Майорки, адже вони становлять майже 40 відсотків усіх відвідувачів.

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Хоча готельєри радіють через такий успіх після двох провальних років поспіль, однак серед населення зростає невдоволення. Приміром, місцева екологічна організація Terraferida розпочала кампанію під назвою "SOS Residentes", щоб привернути увагу до страшенного дискомфорту, котрий багато місцевих жителів відчувають через негативні наслідки масового туризму. "Переповнення переходить усі межі", - нарікають екологи з Terraferida (українською назва організації приблизно перекладається як "зранена земля". - Ред.). Настав час вживати контрзаходів, "інакше нам кінець", кажуть активісти.