Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян

У разі арешту вілл та яхт іспанською владою йдеться про застосування санкцій ЄС, запроваджених відносно низки відомих російських державних діячів та бізнесменів після вторгнення російських військ в Україну. Крім того, низку об'єктів власності, розташованих на території Іспанії, арештовують на запит США. Це майно осіб, внесених до санкційних списків цієї країни. Насамперед, ще у березні, іспанці заарештували яхти, побоюючись, що власники можуть вивести їх із місцевих портів. Відтак черга дійшла до нерухомості.

Пошуками власності громадян РФ, що підлягає арешту, займається Генеральна рада нотаріату (ГРН) Іспанії. Як зазначив її представник у розмові з DW, зробити це часом не просто з огляду на те, що купівлі вартістю у мільйони євро - з метою приховати справжнього власника - не рідко оформлялися росіянами на акціонерні компанії, родичів або підставних осіб.

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Як визначити власника

"Загалом в Іспанії заарештовано 34 об'єкти рухомого та нерухомого майна, що належать 14 громадянам Росії", - розповів співробітник ГРН Рафаель Кортес. За його словами, йдеться про 4 дорогі яхти, один портовий причал і 29 об'єктів житлової нерухомості. Проведено арешти в основному в Каталонії, де виявлено 14 вілл та 2 яхти, а також у провінціях Аліканте, Малага та на острові Майорка.

Одна з арештованих в Іспанії вілл у провінції Аліканте

Кортес пояснив, що ГРН має базу даних, до якої включено 150 мільйонів зареєстрованих в Іспанії об'єктів власності. З її допомогою "без особливих зусиль" вдалося визначити майно тих осіб зі санкційного списку, які оформили купівлю в Іспанії на своє ім'я. "Складніше було тоді, коли нерухомість та яхти були записані на підставних осіб, родичів або компанії, розташовані до того ж за межами Іспанії", - розповів Кортес.

З 29 арештованих вілл лише 11 були оформлені безпосередньо на власників або компанії, що належать їм, а 18 - на ім'я інших осіб і фірм, пояснив співробітник ГРН. При цьому вісім компаній-власниць зареєстровані у самій Іспанії, а сім - за її межами, у тому числі у Великобританії, Швейцарії, Литві, Ліхтенштейні, на Віргінських та Кайманових островах.

"У найскладніших - з точки зору визначення належності власності - випадках ГРН використовувала інформацію від інших іспанських відомств і служб. Зіставлення відомостей із різних джерел дозволяло пролити світло на родинні та інші зв'язки фіктивних власників з особами, які потрапили під санкції ЄС", - зазначив співрозмовник DW. Усього, за його даними, було перевірено 88 осіб, які, ймовірно, пов'язані зі зазначеними особами.

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Майно на мільйони євро: вілли та яхти

Як приклад виконання Іспанією рішення Євросоюзу про санкції близька до уряду газета El Pais наводить історію з виявленням у Каталонії та Малазі власності генерального директора корпорації "Ростех" Сергія Чемезова. За даними газети, яка посилається на офіційні джерела, у Чемезова є вілла в селищі С'Агаро (північний схід Іспанії), придбана у 2017 році, як випливає з документів, за 2,9 мільйона євро. Втім, зазначає газета, її задекларована вартість занижена щонайменше уп'ятеро.

Друге володіння росіянина, за даними El Pais, знаходиться у селищі Степона на півдні Іспанії. Воно придбано у 1998 році ірландською фірмою Holytown Limited. З 2017 року цю фірму контролює компанія Penimar Holdings Limited, яка належить Анастасії Ігнатовій, падчерці Чемезова та її бабусі Людмилі Рукавишниковій.

Порт в Аліканте

Газета зазначає, що Чемезову належить і 85-метрова яхта Valerie вартістю 130 мільйонів євро. Вона записана на фірму Delima Services Limited, розташовану на Віргінських островах і пов'язану зі згаданою падчеркою. У березні яхту заарештували у порту Барселони, де вона перебувала на стоянці. Аналогічна доля спіткала і 48-метрове судно Lady Anastasia, яке належить генеральному директору "Рособоронекспорту" Олександрові Міхєєву. Воно заарештоване на Майорці.

Ну а в порту міста Таррагона опинилася під арештом 135-метрова яхта Crescent. Вона записана на фірму Densiarly Entst із Кайманових островів. El Pais стверджує, що судно належить главі "Роснафти" Ігореві Сечину. Розпорядження про арешт видав місцевий суд на вимогу США. Для визначення власника іспанські слідчі опитали п'ятьох членів команди судна.

За позовом Вашингтона заарештовано і 78-метрову яхту Таngо вартістю 90 мільйонів євро. Вона борознила моря і океани під прапором островів Кука, була записана на фірму з Віргінських островів, а адмініструвалася панамською компанією. El Pais пише, що це власність Віктора Вексельберга, голови ради директорів групи "Ренова".

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Що буде із заарештованим майном?

На питання про подальшу долю заарештованої власності співробітник ГРН Рафаель Кортес відповісти не зміг, оскільки "це питання не входить до компетенції його відомства". Внести ясність не зміг і член мадридської адвокатури Борха Фернандес. За його словами, питання про конфіскацію або повернення арештованої власності "вирішуватиметься пізніше". Швидше за все щодо цього "ухвалять спільне рішення країни-члени Євросоюзу, враховуючи, що власність росіян заарештована і в інших країнах ЄС", сказав адвокат у розмові з DW.