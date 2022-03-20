Мінекономіки Франції планує конфіскацію майна олігархів з РФ

Міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно Ле Мер повідомив, що хоче перейти від заморожування активів російських олігархів до їхньої конфіскації. При відомстві створено цільову робочу групу з виявлення подібних активів.

"Ми "знерухомили" 150 мільйонів євро на приватних рахунках у Франції, у французьких установах. А також нерухомість на території Франції на суму в 539 мільйонів євро, що відповідає приблизно тридцяти об'єктам власності або квартирам. І дві яхти вартістю в 150 мільйонів євро", - наводить слова Ле Мера мовник RTL у неділю, 20 березня.

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"Для вилучення потрібен факт кримінального злочину"

"Загалом відколи ми створили цю цільову групу, (...) "знерухомлені" майже мільярд євро, а точніше - 850 мільйонів євро. Вони не були вилучені", - пояснив міністр, додавши, що для цього необхідний факт кримінального правопорушення. Як можливий приклад останнього він навів ситуацію з яхтою, затриманою в Ла-Сьйота на південному сході Франції при спробі покинути "французькі води".

На початку березня Ле Мер повідомив, що загальна сума російських активів, які союзники збираються заморозити, становить майже трильйон доларів. При цьому міністр зазначив, що Захід готовий за необхідності "ще більше посилити санкції" щодо Росії у зв'язку з війною в Україні.