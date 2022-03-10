 У фінустановах Багам майже 3 мільярди доларів, пов′язаних із росіянами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2022

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Новини

У фінустановах Багам майже 3 мільярди доларів, пов'язаних із росіянами

Центробанк Багам проаналізував обсяг активів російських осіб у банках та трастових компаніях під його юрисдикцією. Йдеться майже три мільярди доларів.

Gebündelte Hundertdollarscheine Geldstapel

У фінустановах Співдружності Багамських Островів (БО) на 28 лютого знаходилося близько 420 мільйонів доларів (379 млн євро) на депозитах і близько 2,5 мільярда доларів (2,2 млрд євро) - на зберіганні або у вигляді трастових активів з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або тими, хто має до неї відношення. Це випливає зі звіту на сайті Центрального банку Багам, оприлюдненого 18 березня.

Група регуляторів фінансових послуг БО 12 березня випустила директиву для багамських фінансових установ щодо неприпустимості ведення бізнесу з особами та організаціями з Росії та Білорусі, які перебувають під санкціями.

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Центробанк Багам з'ясовує рівень ризику

На цьому тлі Центральний банк країни отримав низку запитів від ЗМІ щодо обсягу активів російських осіб у банках та трастових компаніях під його юрисдикцією. З цим пов'язана публікація звітності.

Найбільша частка російських активів має відношення до міжнародного сектора. Центробанк, проте, проводить опитування серед фінансових установ усередині країни - комерційних банків, компаній, що займаються грошовими переказами, і постачальників послуг при обороті електронних коштів - з метою з'ясувати рівень ризику в цих галузях.

Розширення санкцій щодо РФ

15 березня Євросоюз розширив санкції щодо Росії за розв'язання війни проти України. Четвертий пакет обмежень затвердили представники урядів усіх 27 держав-членів ЄС. "Поки війна президента Путіна проти українського народу триває, зберігається і наша рішучість підтримувати Україну та підривати фінансування військової машини Кремля… Мета цих санкцій - щоб президент Путін припинив цю нелюдську та безглузду війну", - заявив у зв'язку з цим верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель.

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Багамські острови намагаються знайти баланс між тим, щоб дотримуватися західних санкцій проти Росії і не завдати шкоди своїй економіці, яка значною мірою залежить від іноземних клієнтів, зазначає агенція Reuters.

Багами є однією з найпопулярніших податкових гаваней, у якій практично повністю відсутнє оподаткування. Це приваблює клієнтів з усього світу, які прагнуть відкрити тут офшори.

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