ЄС затвердив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України

Євросоюз продовжує запроваджувати санкції щодо Росії за її війну проти України. Четвертий пакет обмежень схвалили представники урядів усіх 27 держав-членів ЄС у вівторок, 15 березня. Про це повідомили у пресслужбі Ради Євросоюзу.

Самі рішення про запровадження санкцій поки не опублікували в Офіційному віснику ЄС. Це планують зробити пізніше цього дня.

"Доки війна президента Путіна проти українського народу продовжується, доти зберігається наша рішучість підтримувати Україну та підривати фінансування військової машини Кремля (…) Ціль цих санкцій - щоб президент Путін припинив цю нелюдяну та беззмістовну війну", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Що увійшло до четвертого пакета санкцій ЄС проти Росії

До четвертого пакета санкцій увійшли нові обмеження на торгівлю з Росією. Зокрема це заборона постачання до РФ предметів розкоші. А також припинення імпорту до Євросоюзу російських сталі та заліза.

Ще один елемент - це заборона вкладати нові інвестиції у енергетику РФ, постачати технології та обладнання, а також надавати фінансові послуги для розвідки, видобування та переробки енергоносіїв.

Санкції забороняють і надання будь-яким російським особам або компаніям послуг, які стосуються кредитних рейтингів.

Крім того, ЄС знову розширить список персональних санкцій проти олігархів, лобістів і пропагандистів Кремля. До переліку додадуть і ключові компанії авіаційного, оборонного, суднобудівного та машинобудівного секторів. Конкретні імена та назви стануть відомими після публікації рішення в Офіційному віснику ЄС.

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Позбавлення Росії торговельного статусу в рамках СОТ

У Євросоюзі домовилися приєднатися до заяви широкої коаліції країн Світової організації торгівлі (СОТ) щодо агресії Росії проти України. Вона може включати позбавлення Росії торгового статусу нації найбільшого сприяння, додали в Раді ЄС. Такий крок дозволить цим державам запроваджувати вищі мита на російські товари відповідно до правил СОТ. Також у ЄС зазначили, що не вважають можливим вступ Білорусі до СОТ через її підтримку дій РФ.