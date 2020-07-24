 Німці шалено бронюють відпустки на Майорці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

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Новини

Німці шалено бронюють відпустки на Майорці

Після виключення Майорки із списку зон з високим ризиком зараження німецьким авіакомпаніям довелося запланувати сотні додаткових рейсів через високий попит на відпустки на острові.

Пляж на Майорці

Пляж на Майорці

Після того як у Німеччині виключили Майорку зі списку регіонів із підвищеним ризиком інфікування коронавірусом, число бронювань відпусток на цей напрямок зростає шаленими темпами. Авіакомпанія Eurowings у неділю, 14 березня, оголосила про 300 додаткових рейсів на острів на великодні канікули (у більшості німецьких земель цього року вони розпочинаються 29 березня. - Ред.) та заявила про зростання бронювань "у раніше небаченій динаміці", цитує інформагенція dpa.

З 14 березня після повернення з відпустки з Майорки жителям Німеччини не потрібно перебувати в самоізоляції або робити тести на коронавірус. Також зі списку зон ризику виключили інші Балеарські острови і окремі регіони Іспанії, зокрема Мурсію та Валенсію. Це стало можливим, оскільки рівень інфікування в цих іспанських регіонах останнім часом суттєво знизився. Для прикладу, на Балеарських островах він становить близько 22 нових випадків на 100 тисяч населення за сім днів.

Утім, оскільки Іспанія класифікує Німеччину як зону підвищеного ризику, то туристам з ФРН доведеться при в'їзді пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття.

Значне збільшення туристичних поїздок на іспанські острови не відповідає стратегії німецького уряду, який закликає громадян обмежити подорожі. Зараз у Німеччині діє локдаун, який, як очікується, може бути продовжений, оскільки рівень інфікувань зростає і становить зараз 79 нових випадків на 100 тисяч населення за сім днів. За прогнозом Інституту імені Роберта Коха, в тиждень після Великодня цей показник може зрости до 350.

На тлі відкриття Майорки для туристів з Німеччини все гучніше у ФРН лунають заклики до відкриття готелів для туристів всередині країни.

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