Навіщо іноземці орендують нині житло в Україні

Війна Росії проти України змушує сотні тисяч українців їхати з країни. Але солідарність із Україною у світі - величезна. Чимало компаній, приміром, німецький залізничний оператор Deutsche Bahn, що забезпечує українських біженців безплатними квитками на потяги, хочуть допомогти людям якнайшвидше дістатися місця, де вони почуватимуться в безпеці. Тепер до них долучилася й американська компанія Airbnb, онлайн-сервіс із короткострокової оренди приватного житла.

Лише за два дні війни тисячі користувачів платформи Airbnb з різних країн забронювали житло в Україні - але не для того, щоб поїхати туди й пожити там, а щоб фінансово підтримати власників нерухомості після вторгнення Росії в Україну. Дехто винайняв одразу кілька квартир.

Як розповів у своєму Twitter генеральний директор Airbnb Браян Ческі, всього за 48 годин іноземці орендували житло в містах України на понад 61 000 ночей - без наміру приїжджати. Так вони переказали напряму господарям квартир 1,7 мільйона євро. Утім, цього недостатньо, згодом написав Ческі, оскільки станом на 9 березня кількість біженців з України перевищила два мільйони людей.

Після бронювання житла через Airbnb деякі користувачі поділилися в інтернеті відгуками власників квартир в Україні, які дякували за фінансову і моральну підтримку.

Безкоштовне проживання для 100 000 українських біженців

Керівництво Airbnb вирішило підтримати кампанію та скасувати комісійні збори на бронювання житла в Україні. Минулого тижня Airbnb також повідомила, що запропонує безкоштовне тимчасове проживання для 100 000 українських біженців, які рятуються від війни. У той же час платформа оголосила, що зупиняє роботу сервісу в РФ і Білорусі.

Діти-біженці на залізничному вокзалі Львова

Як написав у Twitter Браян Ческі, насамперед потрібно, щоб якнайбільше людей могли запропонувати житло в Німеччині, Польщі, Угорщині та Румунії. Також потрібні грошові пожертви.

За даними компанії Airbnb, наразі 28 000 власників нерухомості по всьому світу пропонують безкоштовне житло для біженців з України, а у фонд допомоги біженцям уже зроблено пожертв на суму в понад 1,1 мільйона євро.

Обережно: шахраї!

Проте останніми днями у соціальних мережах з'явилися попередження про шахраїв: користувачі, які не проживають в Україні, можуть створити підроблені акаунти та пропонувати фіктивні квартири. Тому слід уважно вивчати історію власника квартири та прочитати відгуки про нього. Якщо він зареєстрований на Airbnb нещодавно та договорів оренди ще не укладав, або укладав не більше двох, рекомендовано виявити обережність.