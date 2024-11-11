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СуспільствоЄвропа

Чому Празі складно протидіяти навалі туристів?

Любош Палата
11 листопада 2024 р.

Вісім мільйонів туристів відвідують Прагу щороку, що створює масу незручностей для місцевих жителів. Організовані нічні тури барами тепер заборонені. Але інші вади надмірного туризму в "Золотому місті" залишаються.

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Туристи чекають під знаменитим астрономічним годинником у Празі
Туристи чекають під знаменитим астрономічним годинником у ПразіФото: Lubos Palata/DW

Вечоріє. Сьогодні - типовий осінній будній день у Празі. На годиннику - близько шостої години вечора. Біля ратуші на Староміській площі Праги товпиться юрба людей - здається, що це мітингарі, котрі вийшли на масову демонстрацію. Але то лише так видається, бо насправді - це звичайнісінькі тисячі туристів, які чекають під знаменитим середньовічним Празьким астрономічним годинником. Їхня мета - дочекатися шостої години, коли проб'є цей унікальний годинник і зарухаються фігурки апостолів і півня, що кукурікає. Це видовище більшості мандрівників з усього світу кортить зняти на власні смартфони. "Просто прекрасно, це вартувало очікування, чудовий досвід", - хвалиться 40-річний Джордж з Чикаго, для якого столиця Чехії - одна з п'яти зупинок у його двотижневій подорожі Європою.

Тим часом у холі сусідньої Празької центральної міської бібліотеки вишикувалася довжелезна черга з інших туристів. Не тому, що їх аж так зацікавила одна з найбільших бібліотек Чехії, послугами якої щодня користуються тисячі пражан. Скоріше, їх принадила сюди інсталяція словацького митця Матея Крена, що викладена з восьми тисяч книг і яку розмістили у вестибюлі бібліотеки. Всередині скульптури - два дзеркала, що створюють ілюзію нескінченного простору.

Назва витвору - Tower of books або "Книжкова вежа", що стоїть тут з 1998 року, однак багато років гості чеської столиці натрапляли на нього хіба що випадково. Однак потім ця цікавинка потрапила до путівника Lonely Planet, а звідти до інших присвячених Празі путівників та соціальних мереж. Така слава обернулася на туристичне пекло для працівників і звичайних відвідувачів бібліотеки. "Ми не знаємо, що робити, ми державна установа, тож не можемо брати плату за вхід або якимось чином обмежувати туристів. Але часто це просто нестерпно", - розповідає бібліотекарка одному немолодому відвідувачу, якому несила пробитися до бібліотеки крізь натовп туристів.

Натовп на Староміській площі в Празі
Натовп на Староміській площі в ПразіФото: Lubos Palata/DW

Влада Праги вирішила покласти край алкогольного туризму

Це лише кілька з багатьох прикладів того, як історичне середмістя чеської столиці Праги потерпає від надмірної кількості туристів. Нині Прага стала одним з найбільш відвідуваних туристами міст Європи - багато путівників для туристів вихваляють її історичний центр, називаючи його "Золотою Прагою" і одним з найгарніших європейських міст.

Однак тепер міськрада Праги вирішила вжити заходів проти принаймні одного з найбільш нестерпних проявів надмірного туризму - організованих вечірніх екскурсій пабами та барами, які пропонуються туристам вже кілька років поспіль. Ідея такої розваги полягала в тому, що групи відвідувачів Праги ходили до барів і пивниць у вечірній і нічний час. Головна фішка таких походеньок - за фіксовану ціну можна пити стільки, скільки влізе, і то незалежно від закладу. Однак зараз такий вид дозвілля заборонено з 22:00 вечора до 6:00 ранку.

"Я вважаю, що ми нарешті домоглися того, щоб мешканцям нашого міста стало спокійніше спати. Прага - це місце для всіх, хто поводиться пристойно й шанобливо", - сказав DW Їржі Поспішил, колишній євродепутат, а нині депутат міськради Праги. До компетенції політсили, яку він представляє, входить також питання туризму.

Одна з пивниць в історичній частині Праги
Одна з пивниць в історичній частині ПрагиФото: Lubos Palata/DW

Насправді заборона на подібні паб-тури, запроваджена в середині жовтня, тішить багатьох мешканців центру Праги. "Особливо влітку мені часто доводилося викликати поліцію через такі ватаги о третій годині ночі. Коли посеред вулиці під твоїми вікнами гармидер і компанія з тридцяти п'яних, це нестерпно", - розповів DW Томаш Віх, архітектор, який живе на останньому поверсі будинку за Тинським собором біля Староміської площі.

У центрі Праги побачиш дедалі менше місцевих жителів

Галасливі нічні пиятики туристів - не єдине, що турбувало Томаша Віха. Інша його проблема називається Airbnb. Здача квартир туристам в оренду через різноманітні онлайн-платформи досягла в Празі просто страхітливих масштабів - у центрі міста залишається дедалі менше місцевих жителів. "Найгірше - це не сходи з блювотинням від п'яних туристів, - каже Віх, - а те, що в будинку, де живуть сім'ї з маленькими дітьми, розгулюють абсолютно незнайомі люди".

Туристи в середмісті Праги
Туристи вже давно домінують на вулицях середмістя ПрагиФото: Lubos Palata/DW

У Чехії закон забороняє розміщувати туристів у власних помешканнях, але держава не переймається, чи дотримуються громадяни цих норм і не переслідує за порушення закону. Окрім вищезгаданих вад, є й інші негативні аспекти. "Ми свідомі того, що такий спосіб розміщення туристів погіршує житлову ситуацію в Празі", - визнає депутат Поспішил. А проте, Прага ще не вирішила вжити рішучих заходів проти орендування квартир туристами.

Туризм - важливий сектор чеської економіки

Причиною цього є величезне значення туристичної галузі для чеської економіки, особливо для Праги. За даними державного агентства CzechTourism, у 2023 році дохід від туризму становив в еквіваленті близько семи мільярдів євро. З огляду на те та близько чверті мільйона працівників, туризм є важливішою для Чеської Республіки галуззю економіки, ніж, скажімо, сільське господарство.

Торік 22 мільйони іноземних туристів зупинялися на ночівлю в Чехії, понад вісім мільйонів з них - у Празі. Цей рік для країни демонструє навіть кращі показники, ніж минулий. Більшість охочих подорожувати приїжджають із сусідніх країн, але цього року кількість туристів з-за кордону ще й наближається до рівня, який фіксували до пандемії коронавірусу.

Однак деякі експерти не схильні  панікувати через надмірний туризм загалом, адже, на їхню думку, є лише кілька місць, що справді потерпають від надмірного напливу туристів, приміром, історичний центр Праги. "У Празі проживає близько 1,3 мільйона людей і близько 8 мільйонів відвідують місто щороку. Тож цифри не такі вже й погані, - сказав нещодавно в ефірі Чеського радіо відомий чеський експерт з туризму Карел Вирут. - Проблемою є радше короткострокове проживання у квартирах, яке не контролюється. Сім з десяти людей, які живуть в історичному центрі, - це туристи".

Кореспондент Deutsche Welle у Празі Любош Палата
Любош Палата кореспондент Deutsche Welle у Празі
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