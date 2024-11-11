Чому Празі складно протидіяти навалі туристів?

Вісім мільйонів туристів відвідують Прагу щороку, що створює масу незручностей для місцевих жителів. Організовані нічні тури барами тепер заборонені. Але інші вади надмірного туризму в "Золотому місті" залишаються.

Вечоріє. Сьогодні - типовий осінній будній день у Празі. На годиннику - близько шостої години вечора. Біля ратуші на Староміській площі Праги товпиться юрба людей - здається, що це мітингарі, котрі вийшли на масову демонстрацію. Але то лише так видається, бо насправді - це звичайнісінькі тисячі туристів, які чекають під знаменитим середньовічним Празьким астрономічним годинником. Їхня мета - дочекатися шостої години, коли проб'є цей унікальний годинник і зарухаються фігурки апостолів і півня, що кукурікає. Це видовище більшості мандрівників з усього світу кортить зняти на власні смартфони. "Просто прекрасно, це вартувало очікування, чудовий досвід", - хвалиться 40-річний Джордж з Чикаго, для якого столиця Чехії - одна з п'яти зупинок у його двотижневій подорожі Європою.

Тим часом у холі сусідньої Празької центральної міської бібліотеки вишикувалася довжелезна черга з інших туристів. Не тому, що їх аж так зацікавила одна з найбільших бібліотек Чехії, послугами якої щодня користуються тисячі пражан. Скоріше, їх принадила сюди інсталяція словацького митця Матея Крена, що викладена з восьми тисяч книг і яку розмістили у вестибюлі бібліотеки. Всередині скульптури - два дзеркала, що створюють ілюзію нескінченного простору.

Назва витвору - Tower of books або "Книжкова вежа", що стоїть тут з 1998 року, однак багато років гості чеської столиці натрапляли на нього хіба що випадково. Однак потім ця цікавинка потрапила до путівника Lonely Planet, а звідти до інших присвячених Празі путівників та соціальних мереж. Така слава обернулася на туристичне пекло для працівників і звичайних відвідувачів бібліотеки. "Ми не знаємо, що робити, ми державна установа, тож не можемо брати плату за вхід або якимось чином обмежувати туристів. Але часто це просто нестерпно", - розповідає бібліотекарка одному немолодому відвідувачу, якому несила пробитися до бібліотеки крізь натовп туристів.

Натовп на Староміській площі в Празі Фото: Lubos Palata/DW

Влада Праги вирішила покласти край алкогольного туризму

Це лише кілька з багатьох прикладів того, як історичне середмістя чеської столиці Праги потерпає від надмірної кількості туристів. Нині Прага стала одним з найбільш відвідуваних туристами міст Європи - багато путівників для туристів вихваляють її історичний центр, називаючи його "Золотою Прагою" і одним з найгарніших європейських міст.

Однак тепер міськрада Праги вирішила вжити заходів проти принаймні одного з найбільш нестерпних проявів надмірного туризму - організованих вечірніх екскурсій пабами та барами, які пропонуються туристам вже кілька років поспіль. Ідея такої розваги полягала в тому, що групи відвідувачів Праги ходили до барів і пивниць у вечірній і нічний час. Головна фішка таких походеньок - за фіксовану ціну можна пити стільки, скільки влізе, і то незалежно від закладу. Однак зараз такий вид дозвілля заборонено з 22:00 вечора до 6:00 ранку.

"Я вважаю, що ми нарешті домоглися того, щоб мешканцям нашого міста стало спокійніше спати. Прага - це місце для всіх, хто поводиться пристойно й шанобливо", - сказав DW Їржі Поспішил, колишній євродепутат, а нині депутат міськради Праги. До компетенції політсили, яку він представляє, входить також питання туризму.

Одна з пивниць в історичній частині Праги Фото: Lubos Palata/DW

Насправді заборона на подібні паб-тури, запроваджена в середині жовтня, тішить багатьох мешканців центру Праги. "Особливо влітку мені часто доводилося викликати поліцію через такі ватаги о третій годині ночі. Коли посеред вулиці під твоїми вікнами гармидер і компанія з тридцяти п'яних, це нестерпно", - розповів DW Томаш Віх, архітектор, який живе на останньому поверсі будинку за Тинським собором біля Староміської площі.

У центрі Праги побачиш дедалі менше місцевих жителів

Галасливі нічні пиятики туристів - не єдине, що турбувало Томаша Віха. Інша його проблема називається Airbnb. Здача квартир туристам в оренду через різноманітні онлайн-платформи досягла в Празі просто страхітливих масштабів - у центрі міста залишається дедалі менше місцевих жителів. "Найгірше - це не сходи з блювотинням від п'яних туристів, - каже Віх, - а те, що в будинку, де живуть сім'ї з маленькими дітьми, розгулюють абсолютно незнайомі люди".

Туристи вже давно домінують на вулицях середмістя Праги Фото: Lubos Palata/DW

У Чехії закон забороняє розміщувати туристів у власних помешканнях, але держава не переймається, чи дотримуються громадяни цих норм і не переслідує за порушення закону. Окрім вищезгаданих вад, є й інші негативні аспекти. "Ми свідомі того, що такий спосіб розміщення туристів погіршує житлову ситуацію в Празі", - визнає депутат Поспішил. А проте, Прага ще не вирішила вжити рішучих заходів проти орендування квартир туристами.

Туризм - важливий сектор чеської економіки

Причиною цього є величезне значення туристичної галузі для чеської економіки, особливо для Праги. За даними державного агентства CzechTourism, у 2023 році дохід від туризму становив в еквіваленті близько семи мільярдів євро. З огляду на те та близько чверті мільйона працівників, туризм є важливішою для Чеської Республіки галуззю економіки, ніж, скажімо, сільське господарство.

Торік 22 мільйони іноземних туристів зупинялися на ночівлю в Чехії, понад вісім мільйонів з них - у Празі. Цей рік для країни демонструє навіть кращі показники, ніж минулий. Більшість охочих подорожувати приїжджають із сусідніх країн, але цього року кількість туристів з-за кордону ще й наближається до рівня, який фіксували до пандемії коронавірусу.

Однак деякі експерти не схильні панікувати через надмірний туризм загалом, адже, на їхню думку, є лише кілька місць, що справді потерпають від надмірного напливу туристів, приміром, історичний центр Праги. "У Празі проживає близько 1,3 мільйона людей і близько 8 мільйонів відвідують місто щороку. Тож цифри не такі вже й погані, - сказав нещодавно в ефірі Чеського радіо відомий чеський експерт з туризму Карел Вирут. - Проблемою є радше короткострокове проживання у квартирах, яке не контролюється. Сім з десяти людей, які живуть в історичному центрі, - це туристи".