На острів Капрі заборонили в'їзд туристам через брак води

Влада італійського острова вже розвернула кілька екскурсійних кораблів. Мешканцям і туристам, які забронювали готель, дозволено перебувати на острові, всім іншим заборонено.

На популярному італійському курорті, острові Капрі, із суботи, 22 червня, ввели тимчасову заборону на відвідування з туристичною метою. Влада острова пояснює це рішення "надзвичайною ситуацією" з нестачею питної води, пише агентство AFP.

За словами мера острова Паоло Фалько, Капрі потерпає від нестачі води через технічні проблеми з її подачею з материкової Італії, від якої острів відділяють кілька кілометрів. Хоча в колодязях на Капрі залишається деяка кількість питної води, вона може вичерпатися. На острові було введено квоти на видачу води жителям - вони отримуватимуть по 25 літрів на сім'ю на день до подальшого повідомлення.

У цих умовах неможливе прибуття тисяч туристів щодня, зазначив Фалько. Після введеної заборони рано влада Капрі вже розвернула кілька екскурсійних поромів із Неаполя і Сорренто, що прямували на острів, відомий своїми мальовничими бухтами, розкішними готелями і магазинами. Розташований у Неаполітанській затоці, Капрі був найпопулярнішим напрямком Італії для іноземних мандрівників у травні та червні.

Влада острова в минулому вже намагалася обмежити щоденну кількість туристів, оскільки це негативно впливає на побут місцевих жителів. Постійне населення Капрі налічує близько 13 тисяч осіб, а кількість туристів за рік сягає двох мільйонів.

З напливом туристів борються і в Іспанії

Схожі скарги на туризм лунають останнім часом від влади одразу кількох регіонів Іспанії. Так, мер Барселони Жауме Кольбоні оголосив про намір заборонити до 2028 року здачу квартир у місті на короткий термін. За його словами, популярність короткострокової оренди в Барселоні призвела до того, що багато місцевих жителів не можуть дозволити собі зняти або купити квартиру.

За останні 10 років орендна плата в Барселоні зросла на 70 відсотків, а вартість купівлі нерухомості - на 40 відсотків. При цьому, за даними місцевої влади, близько третини об'єктів нерухомості в місті здаються в короткострокову оренду незаконно.

Наразі ліцензію для короткострокової оренди в Барселоні має 10 101 об'єкт нерухомості. Мер міста переконаний, що звільнені від туристів понад 10 тисяч квартир зможуть узяти в оренду або купити жителі міста, а масове збільшення пропозиції значно знизить ціни на ринку нерухомості.

Невдоволення масовим туризмом в Іспанії стрімко зростає. Крім ситуації з низькою доступністю житла, іспанці звинувачують туристів у перевантаженні системи охорони здоров'я, нанесенні шкоди навколишньому середовищу і зростанні цін. Так, наприкінці квітня на демонстрацію проти масового туризму вийшли жителі Канарських островів - одного з найвідоміших курортних регіонів Іспанії.