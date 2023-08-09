Боротьба Італії з масовим туризмом

Італія б'є нові рекорди за кількістю туристів у країні. Аби врегулювати потік людей, деякі міста вдаються до жорстких заходів - від платного входу до заборони на в'їзд і суворих правил поведінки.

Венеція - одне з найбільш туристичних міст Італії. Там уже роками невпинно борються проти негативних наслідків масового туризму. Зокрема, в місті діють суворі правила поведінки на вулиці, за порушення яких загрожують високі штрафи. Приміром, у Венеції заборонено ходити в громадським місцях із голим торсом чи купатися в каналах. Не можна також сідати де завгодно - приміром, на тротуарі, на краю чаші фонтанів, на сходах чи мостах.

Платний вхід до Венеції перенесли на 2024 рік

Взагалі влада Венеції залюбки б зменшила кількість туристів у місті, передусім тих, які відвідують його без ночівлі. Офіційна кількість туристів у Венеції 2019 року - тобто до пандемії COVID-19 - становила 5,5 мільйона. І це без урахування тих, хто приїжджає лише на день, а таких в рази більше. Регулювати число таких туристів непросто. Влада міста спершу анонсувала запровадження вхідної плати для туристів одного дня. Але потім це крок перенесли на 2024 рік.

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З 2024 року вхід для багатьох туристів до Венеції має стати платним Фото: Straubmeier/nordphoto GmbH/picture alliance

Найімовірніше таку модель спершу випробують у тестовому режимі протягом 20 днів, коли в місто приїжджає особливо багато туристів, каже речник адміністрації Венеції. "Але це дуже складне питання. Місто Венеція - перше в Італії, де запроваджують подібний захід. Ми хочемо зробити все правильно", - каже він і зазначає, що поки що немає прикладу, на який можна було б орієнтуватися.

Вхід на деякі пляжі Італії суворо регулюється

Та Венеція - вже давно не єдине місце в Італії, де запроваджують заходи з метою врегулювати наплив туристів. У громаді Баунеї на Сардинії цього року вирішили суворо регулювати доступ до найпопулярніших пляжів, повідомляє газета Il Messaggero. На день там виділяють максимальну кількість місць, за які потрібно платити та які треба заздалегідь резервувати.

Доступ до деяких пляжів Сардинії суворо контролюється Фото: Christina & Toni Anzenberger-Fink/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Потік туристів до Італії цьогоріч б'є всі рекорди. За оцінками інституту маркетингових досліджень Demoskopika, кількість туристів у країні 2023 року зросте до понад 68 мільйонів - майже на три мільйони більше, ніж 2019-го. Багато де наплив людей спричиняє проблеми. І не лише у великих містах, але й на маленьких островах Італії, на дорогах яких у теплий період значно зростає кількість авто.

Заборона в'їзду для туристів на маленькі острови Італії

Приміром, на острови Лампедуза і Ліноза, розташовані між Сицилією та Африкою, туристам заборонено приїжджати на власних авто. Те ж саме стосується острова Прочида неподалік Неаполя. "Це єдиний захід, який працює. Ми - найбільш густонаселений острів Європи, автомобільний рух для нас - проблема", - цитує видання "Il Messaggero" мера міста Раймондо Амброзіно. За його словами, щороку острів площею лише чотири квадратних кілометри відвідують 600 тисяч туристів. Вони приїжджають і так лише для того, аби прогулятися, тож авто і мопеди створюють лише додатковий хаос, пояснює мер.

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Потрапити на озеро Браєс у Південному Тиролі на власному авто тепер дорого і незручно Фото: Franz Neumayr/dpa/picture alliance

Обмеження на в'їзд на авто для туристів діє цьогоріч також на озері Браєс, розташованому в природному заповіднику в Південному Тиролі. На авто туди можна потрапити лише за додаткову плату і зарезервувавши місце на парковці. Безкоштовно дістатися озера можна лише пішки або на велосипеді, інший варіант - приїхати туди на автобусі.

Натовпи у мальовничому містечку Портофіно

У містечку Портофіно на узбережжі Італійської Рив'єри неподалік Генуї поки що таких суворих заходів не вживають. Але й тут місцева влада вирішила вдатися до певних кроків, аби взяти під контроль туристичний потік. Влітку вузенькі місцеві провулки заповнені тисячами туристів. Аби запобігти тотальному хаосу, цього року поліцейським дозволили в окремих випадках виписувати туристам штрафи розміром до 275 євро за порушення правил поведінки.

Містечко Портофіно на узбережжі Італії запровадила суворі правила поведінки для туристів Фото: Augst/Eibner-Pressefoto/picture alliance

"Нові правила забороняють скупчення людей у певних місцях на території міста, де прохід стає настільки ускладнено, що доводиться втручатися поліції, аби контролювати пішоходів, - цитує мера Портофіно Маттео Віакава новинний сайт Leggo. - Це безпекових захід, захід здорового глузду". Передусім від туроператорів та екскурсоводів вимагають, аби вони стежили, щоб у певних місцях не утворювалися скупчення туристичних груп.

Правила поведінки для туристів у Портофіно

Але й поведінка деяких туристів обурює мера Портофіно. Тому з початку травня у місті діють правила поведінки для гостей міста, повідомляє газета "Il Secolo XIX". У центрі тепер заборонено ходити босоніж чи з оголеним торсом. Крім того, заборонено сидіти на сходах чи на землі. "Наша мета - це не вижити туристів чи відлякати їх. Кожен має зробити свій внесок у красу Портофіно, поводячись пристойно", - каже мер Віакава.