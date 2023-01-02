Культурні столиці Європи-2023: провінційний шарм Веспрема

Веспрем - одне з найстаріших міст Угорщини. Воно - майже ровесник угорської державності і християнства у цій країні. Саме тут було перше в Угорщині єпископство, тут розташований найстаріший університет країни, тут протягом століть коронували угорських королів. Сьогодні місто з його 60 тисячами мешканців визначається промисловістю і культурою. З огляду на музичне розмаїття регіону Веспрем отримав статус UNESCO City of Music.

"Якщо подивитися на соціографію міста, тут є верства "білих комірців", а є й "блакитні комірці" - багато інженерів, які працюють на численних фабриках, які вчилися в міському університеті, а також робітники, зайняті на фабриках", - розповідає Золтан Месарош, місцевий активіст і колишній виконавчий директор проєкту Культурна столиця Європи.

"Давид проти Голіафа"

У Веспрема було двоє конкурентів всередині країни, які також претендували на статус культурної столиці - Дьйор і Дебрецен. "У нас були тверді наміри, з іншого боку - це був бій Давида з Голіафом. Ми були найменшими, але мали найбільший ентузіазм", - пояснює Месарош секрет перемоги.

Золтан Месарош доклав неабияких зусиль, аби його місто змогло стати європейською культурною столицею Фото: Agnes Szabo/DW

Ще один важливий момент: Веспрем подав заявку не сам по собі, а разом з навколишнім регіоном, що на північному узбережжі озера Балатон. "Мені було цікаво, як Веспрем переосмислить свої стосунки з навколишнім регіоном і наповнить їх новим змістом. Це - завдання на наступні десять -двадцять років. Наприклад, Балатон потерпає від екологічних проблем, які не вирішити за один рік. Але ми маємо нагоду привернути увагу наших відвідувачів до цих проблем", - пояснює Золтан Месарош.

Оновлення і сталий розвиток

Організатори хочуть зміцнити зв'язки між містом і регіоном. Це має допомогти втримати молодь, яка їде звідси у великі міста. Чимало культурних заходів матимуть у фокусі існуючі соціальні проблеми, але загалом багатше культурне життя має зробити Веспрем і весь регіон привабливішим для життя.

Інота: колишня вугільна електростанція стане місцем проведення фестивалю світла й електронної музики Фото: Agnes Szabo /DW

Селище Інота розташоване на відстані у 26 кілометрів від Веспрема. Тут знаходиться колишня вугільна електростанція, яку зупинили після падіння соціалістичного режиму. На величезних трубах в рамках фестивалю світла показуватимуть світлові інсталяції, тут гратимуть електронну й експериментальну музику. Проєктом керує Даніель Бесньо. "Це - найбільший існуючий промисловий релікт Угорщини. Нам важливо достукатися до мешканців. Ця електростанція для них багато що означає, тут працювали їхні батьки і діди. Ми показуємо приклад, знову наповнюючи це місце життям. Ми хочемо, аби програма заходів була сталою, щоби щороку було щось нове", - розповідає Бесньо.

Життям наповнюється і збудований 1903 року колишній сиротинець на південно-західній околиці Веспрема. 2023 року тут має відкритися Центр культури і дозвілля. Тут займатимуться класичним балетом, народними танцями і сучасною хореографією.

ActiCity: колишній занедбаний сиротинець стане культурним центром Фото: Agnes Szabo /DW

Статус Європейська культурна столиця для Веспрема став порятунком і для іншої історичної будівлі - збудованого на початку 19 століття будинку купців Руттнерів. У цій історичній будівлі і у цілому кварталі навколо донедавна мешкали безхатьки. Тепер оновлені об'єкти стануть частиною сучасного культурного простору. Будинок Руттнерів стане хостелом для школярів.

Паперовий пес та інші яскраві ідеї

"Більше ніколи вечір вівторка не буде нудним" - таке гасло ресторану "Папіркутя" у середмісті. Він заповнює важливу нішу. Досі у місті не було де і поїсти, і обрати з широкого спектру регіональних вин, де б регулярно проходили цікаві заходи і де б можна було засидітись до пізньої ночі. Тепер, коли у центрі відкрилися численні кав'ярні і кнайпи, все має змінитися. А в "Папіркуті" щовівторка ввечері будуть концерти.

Папіркутя (паперовий пес): новий ресторан приваблює регіональною кухнею, вином і музикою Фото: Agnes Szabo /DW

На жителів Веспрема і гостей міста чекають близько трьох тисяч заходів. Офіційно програма Європейської культурної столиці стартує 21 січня 2023 року з вуличного свята. У лютому на шанувальників книги очікує фестиваль сучасної літератури. У квітні настане черга фестивалю блюзу, потім буде міжнародний фестиваль танцю, а червень пройде під знаком угорського кіно. Оперний, музики світу, джазу - щомісяця інший фестиваль на будь-який смак. На заходи в рамках Європейської культурної столиці угорський уряд виділив у перерахунку 175 мільйонів євро. Близько третини цих коштів підуть безпосередньо на організацію заходів, решта - інвестиції в реконструкцію історичних будівель та інфраструктуру.

Крім Веспрема статус культурної столиці Європи - 2023 мають ще грецьке місто Елефсін і румунське місто Тімішоара.