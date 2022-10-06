Львівський BookForum: літературний фестиваль на тлі війни

Цього року львівський літературний фестиваль BookForum вперше транслюватиметься на весь світ. Серед гостей - світові зірки на кшталт Маргатет Етвуд та лауреат Нобелівської премії Абдулразак Гурна.

Попри війну, з 6 до 9 жовтня у Львові відбуватиметься вже традиційний Львівський міжнародний літературний фестиваль BookForum. Особливість цьогорічного, 29-го, фестивалю - кооперація з британським Hay Festival на знак міжнародної солідарності та трансляція фестивалю в інтернеті англійською мовою. Літературний фестиваль у маленькому валлійському містечку Хай-он-Вай вперше відбувся 1988 року та належить до найпрестижніших літературних заходів в англомовному світі.

Читайте також: Почуйте ці голоси з України! Монологи про війну

Тож на львівському BookForum цьогоріч будуть представлені багато відомих письменниць і письменників - онлайн чи на місці. Серед них канадська лауреатка Букерівської премії Маргарет Етвуд, яка говоритиме з українським літературним критиком та перекладачем Юрієм Прохаськом. Британський письменник Ніл Гайман дискутуватиме з Севгіль Мусаєвою, шефредакторкою "Української правди", а також ізраїльським істориком Ювалем Ноа Харарі, відомим передусім за його "Коротку історію людства", яку під час виходу дуже хвалив експрезидент США Барака Обама. Лауреат Нобелівської премії з літератури Абдулразак Гурна, народжений у Танзанії, виступить на подіумі разом із українським письменником Алімом Алієвим, де говоритиме про деколонізацію.

Канадка Маргарет Етвуд - одна з учасниць львівського BookForum Фото: Hay Festival

Фестиваль під знаком війни

Відомі гості - не дивина для Львівського міжнародного літературного фестивалю. З 2001 року на щорічний захід приїжджають письменниці та письменники з-за кордону. Зокрема, до форуму вже долучалися автор світових бестселерів Пауло Коельо, лауреатка Нобелівської премії з літератури Ольга Токарчук, а також співачка Петті Сміт.

До повномасштабного вторгнення Росії у лютому планувалося, що гаслом цьогорічного фестивалю буде "Переосмислити майбутнє". Але з початком війни усі заходи в рамках форуму крутяться передусім навколо питання ролі мистецтва в часи війни, а також правильного поводження з минулим, навколо втрат, імперіалізму та надії.

Голос людей в Україні

"Мати голос під час війни - надзвичайно важливо", - каже Джулі Фінч, директорка Hay Festivals, у розмові з DW. Вона додає, що вражена роботою своїх колег із львівського Book Forum. "Я думаю, що дуже важливо визнати, наскільки вагомими є мистецтво і культура для української ідентичності, - каже Фінч. - Вони є частиною ДНК країни. Можливість самовиражатися та бути почутими - надзвичайно важливо для людей в Україні".

Цьогорічний BookForum відбуватиметься під знаком війни в Україні Фото: Narciso Contreras/Anadolu Agency/picture alliance

Читайте також: Українська поетка пише вірші на дверях квартири в Касселі

Співпрацю між фестивалями Джулі Фінч називає знаком міжнародної солідарності на підтримку свободи думки та можливості самовираження для людей в Україні. Те, що фестиваль цього року взагалі відбувається, на її думку, є "актом спротиву" проти війни. "За допомогою літератури та писемного слова ми хочемо дати людям надію", - каже Фінч.

Програмна директорка цьогорічного Львівського міжнародного літературного фестивалю, перекладачка Софія Челяк, у пресрелізі до відкриття заходу висловила бажання "розповісти нашу історію світові". Вона також наголошує на тому, що кооперація з британцями є знаком міжнародної солідарності, але також і меседжем для українців: "Ми хочемо показати нашій українські публіці, що на нашому боці - мисткині та митці з усього світу".