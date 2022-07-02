Українська поетка пише вірші на дверях квартири в Касселі

У відповідь на дедалі більші переслідування правозахисників, художників, письменників і журналістів у всьому світі загалом і, зокрема, через війну Росії проти України у німецькій землі Гессен стартувала нова програма підтримки творчих людей з країн, у яких переслідується свобода слова та творчості - Hafen der Zuflucht Hessen ("Безпечна гавань - Гессен"). Стипендії за цією програмою можуть здобути творчі люди, які займаються письменством. Цей проєкт було створено у співпраці з асоціацією Gefangenes Wort та Фондом імені Брюкнер-Кюнера (Stiftung Brückner-Kühner), який підтримує письменників у Німеччині та за кордоном. Перший грант отримала українська поетка та перекладачка Вікторія Фещук із Києва. Він забезпечив їй безпечне місце для життя та творчості у Касселі до кінця цього року.

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Українську стипендіатку привітала міністерка культури землі Гессен

Міністерка культури Гессену Анґела Дорн (Angela Dorn) під час своєї ділової поїздки землею зустрілася з молодою українською письменницею в офісі Фонду імені Брюкнер-Кюнера. "Я хотіла б подякувати асоціації Gefangenes Wort та Фонду імені Брюкнер-Кюнера за оперативну організацію цієї стипендії і вітаю Вікторію Фещук у нашій федеральній землі Гессен, - заявила міністерка під час свого візиту. - За допомогою цієї програми ми підтримуємо переслідуваних художників, журналістів та авторів і даємо їм можливість продовжити свою роботу. Сучасний світ стикається із серйозними проблемами, які ми можемо подолати лише разом".

Українська поетка Вікторія Фещук (друга ліворуч) у компанії міністерки культури Гессену Анґели Дорн (друга праворуч)

Війна Путіна проти України, жорстокі репресії проти інакодумства в Росії та Білорусі, а також ситуація в Гонконгу чи захоплення влади талібами в Афганістані - всі ці події ставлять під серйозну загрозу свободу слова, мистецтва та науки. "Своєю новою програмою федеральна земля Гессен намагається допомогти у відстоюванні та захисті демократичних цінностей Європейського Союзу", - завила Анґела Дорн.

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Українка стала першою стипендіаткою нової програми

Вікторія Фещук народилася на Рівненщині у 1996 році, працює журналісткою, перекладачкою та пише вірші. Вона лауреатка кількох премій в Україні, публікується у збірках та перекладає вірші з російської, польської та англійської мов. Стипендія підтримує творчих людей з різних країн у встановленні творчих контактів та співпраці з колегами у Німеччині, а також організації їхніх публічних виступів. Зокрема восени планується участь стипендіатів у заходах на Франкфуртському книжковому ярмарку.

Керівниця проєкту Hafen der Zuflucht Hessen Сюзан Франке

"Земельна програма Hafen der Zuflucht Hessen почала діяти у квітні 2022 року. Асоціація підтримує переслідуваних на батьківщині письменників та журналістів з 2018 року", - розповідає в інтерв'ю DW керівниця проєкту Сюзан Франке (Susann Franke).

Однією з перших було вирішено підтримати Вікторію Фещук, яка приїхала до Касселя у липні нинішнього року. За словами Франке, восени цього року за цією програмою приїде ще один стипендіат. З якої саме країни, точно не відомо, але це може бути Росія, Білорусь, Афганістан або Сирія.

Вірші на дверях квартири

Асоціація Gefangenes Wort вже кілька років допомагає переслідуваним письменникам та журналістам на їхній батьківщині матеріалами та технікою, надає послуги адвокатів для захисту їхніх прав. А з нинішнього року земля Гессен надає можливість знайти роботу в Німеччині, оплачуючи їхнє проживання та роботу.

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За кошти проєкту українці Вікторії Фещук було надано житло і виплачується стипендія для роботи в Касселі. Вікторія зараз у процесі адаптації: двері її кімнати, на яку вона прикріплює тексти своїх нових віршів, стали символом готовності до діалогу. DW зв'язалась з молодою поеткою і попросила її розповісти про себе і про своє нове життя у Німеччині.

"Я приїхала до Касселя з Києва 19 липня цього року за запрошенням фонду імені Брюкнер-Кюнер за сприяння Artist at Risk. Тут, у будинку письменників, мені надали кімнату, з того часу я живу і працюю тут. Рада можливості бути тут. З першого дня інтенсифікації війни, 24 лютого цього року, я почала писати вірш-щоденник, щодня до нього додається три рядки. Вірш триватиме доти, доки триває війна. Наразі це 168 частин, по три рядки у кожній. Його почали перекладати німецькою", - розповідає 26-річна поетка.

У Києві Фещук вивчала українську філологію та працює у виданні про українську культуру та книговидавництво "Читомо". Твори дівчини друкуються в антологіях, вона лауреатка кількох премій для молодих письменників і поетів. Її творчий шлях лише починається. Проте війна все змінила й позбавила її чітких планів і перспектив. "У Німеччині недостатньо відомо про українську культуру і літературу, мені важливо якомога більше розповісти про них", - підкреслює Фещук.

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У Касселі поетка планує пробути до кінця цього року. У Рівненській області, де вона народилась і виросла, залишилась її сім'я і близькі родичі. Вони щодня зідзвонюються, щоб дізнатись про новини одне одного. Жити в постійній напрузі і далеко одне від одного складно, особливо коли вдома війна, каже Фещук.

"Сподіваюсь повернутись до Києва наприкінці грудня цього року і продовжити роботу з рідного міста. В культурному просторі України багато роботи, багато історій, які важливо донести світу", - підкреслює дівчина.