"Авторська колонка" - спеціальний проєкт DW

Юлія Стахівська: Голод як зброя

"За що?!" - запитую себе я, дивлячись на малюнки дітей з Маріуполя, які у бункерах малювали їжу: піцу, торт, тістечка… І хіба тільки там. Я ніколи не знайду "правильної" відповіді", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.