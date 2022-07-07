Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Авторська колонка" - спеціальний проєкт DW

У спеціальному проєкті Deutsche Welle "Авторська колонка" знані українські письменники та інтелектуали розмірковують на актуальні в Україні та світі суспільно-політичні теми.

Учасники спецпроєкту DW "Авторська колонка" - Юрій Андрухович, Катя Бабкіна, Андрій Бондар, Лариса Денисенко, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Олександр Ірванець, Таня Малярчук, Володимир Рафєєнко, Наталка Сняданко та Олена Стяжкіна.

Щоденник війни. Четвертий місяць лютого

Щоденник війни. Четвертий місяць лютого 07.07.2022

"Куллі вивела у коридор всю родину. А сама пішла до ванної і тихо чекала кінця повітряної тривоги. Тоді чотири ракети прилетіли за пів кілометра від дому. Куллі - собака з Бучі", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.

Юлія Стахівська: Голод як зброя

Юлія Стахівська: Голод як зброя 04.07.2022

"За що?!" - запитую себе я, дивлячись на малюнки дітей з Маріуполя, які у бункерах малювали їжу: піцу, торт, тістечка… І хіба тільки там. Я ніколи не знайду "правильної" відповіді", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Чоловіки і війна

Ірена Карпа: Чоловіки і війна 24.06.2022

"Жінок в часи небезпеки приваблюють сильні чоловіки, чоловіки зі зброєю, чоловіки маскулінні. Ми просто скучили за ними", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Олег Коцарев: Буча. В гостях удома

Олег Коцарев: Буча. В гостях удома 20.06.2022

"Лише десять метрів розділяє повністю знищену аптеку та вціліле затишне кафе з літньою терасою і шезлонгами", - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Наталка Сняданко: Удома

Наталка Сняданко: Удома 16.06.2022

"Де наше вдома: там, де ми зараз, чи там, де зараз стіни, у яких ми раніше жили?" - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Юлія Стахівська: Не пощастило з географією

Юлія Стахівська: Не пощастило з географією 07.06.2022

"Я таки можу відчинити своїми ключами двері квартири. Але повернутися в безпеку - ні", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Манікюр як зброя масового ураження

Катерина Бабкіна: Манікюр як зброя масового ураження 16.05.2022

"Мені боляче було дивитися, як впродовж кількох тижнів розносився дискурс "жахливих українських біженців", які просять прихистку, а потім сміють робити манікюр", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну 09.05.2022

"Я зіткнулася з юнаком, якому виявилося сімнадцять, а виглядав він на всі втомлені тридцять п'ять. Це був перший старий підліток, якого я побачила за ці два місяці, та не останній", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Щоденник війни. Містика у дні боїв

Щоденник війни. Містика у дні боїв 24.04.2022

"Містична суть Великодня особливо увиразнює ті метафізичні, магічні мотиви, якими сповнене життя в часи воєнних випробувань", - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. Вічне повернення

Щоденник війни. Вічне повернення 22.04.2022

"Повернення до нормальності - це природне бажання, запорука життя. Розчистили вулицю, вивезли сміття, відновили автобусний маршрут, відкрили пекарню - все це крихітна, але радість", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула 19.04.2022

"Cаме через цю формулу в очах українського суспільства Франк-Вальтер Штайнмаєр був і залишається зразковим путінферштеєром і ледь не "аґентом москви", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст 13.04.2022

"Як ховатися за скляною стіною будинку, якщо до нього підійдуть озброєні російські солдати?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. #BuchaMassacre

Щоденник війни. #BuchaMassacre 09.04.2022

"У Бучі жінка поховала свою дочку просто у дворі. Я впізнала її на фото в новинах. Десь у іншому житті я домовлялася купувати в неї свіжі курячі яйця", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого

Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого 07.04.2022

"Я не хочу й не зможу говорити після Перемоги. Я хочу, що було тихо, чутно вітер і траву, хижі кроки кота на дворі. Без мого голосу, без вашого, без всіхнього голосу", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Щоденник війни. Буча. Вона є

Щоденник війни. Буча. Вона є 04.04.2022

"Як далі жити зеленому затишному місту після того, що зробила з ним Росія?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. Ключові моменти

Щоденник війни. Ключові моменти 01.04.2022

"Росія прийшла воювати не тільки за вплив, територію, а також за мову й історію", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Інші статті