"Авторська колонка" - спеціальний проєкт DW

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У спеціальному проєкті Deutsche Welle "Авторська колонка" знані українські письменники та інтелектуали розмірковують на актуальні в Україні та світі суспільно-політичні теми.
Учасники спецпроєкту DW "Авторська колонка" - Юрій Андрухович, Катя Бабкіна, Андрій Бондар, Лариса Денисенко, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Олександр Ірванець, Таня Малярчук, Володимир Рафєєнко, Наталка Сняданко та Олена Стяжкіна.