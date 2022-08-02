Павло Вишебаба про поезію й музику на війні

КультураУкраїнаПавло Вишебаба про поезію й музику на війніTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКультураУкраїнаАнна Філь10.08.202210 серпня 2022 р.У соцмережах розлетівся вірш "Моє покоління", прочитаний під музику на ящиках від снарядів. Його автор - екоактивіст Павло Вишебаба - нині на фронті. Він розповів DW, як пише вірші про війну і чому треба воювати "весело". https://www.dw.com/uk/vorog-ne-pobacit-ak-mi-placemo-pavlo-visebaba-pro-poeziu-j-muziku-na-vijni-10082022/video-62769397Реклама