Павло Вишебаба про поезію й музику на війні

Анна Філь

10.08.2022 10 серпня 2022 р.

У соцмережах розлетівся вірш "Моє покоління", прочитаний під музику на ящиках від снарядів. Його автор - екоактивіст Павло Вишебаба - нині на фронті. Він розповів DW, як пише вірші про війну і чому треба воювати "весело".