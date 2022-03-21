Як у Німеччині допомагають студентам і науковцям з України

Після вторгнення Росії в Україну в німецькій академічній спільноті відреагували в один голос, засудивши війну та висловивши свою солідарність із українським народом. Багато наукових організацій та фондів на знак протесту заморозили офіційні контакти з російськими партнерами та пообіцяли підтримку тим, хто страждає від військових дій. DW дізналася, що зараз роблять у Німеччині для студентів та науковців з України.

Вюрцбурзький університет

Вюрцбурзький університет у Баварії співпрацює приблизно з десятком вишів в Україні. Після початку війни його керівництво звернулося до всіх українських партнерів із пропозицією про допомогу. Сьогодні університет опрацьовує дедалі більшу кількість заявок від студентів та науковців з України та планує розширити кількість навчальних місць. "Проблем із прийомом документів не було, але у складних випадках ми виявляємо гнучкість", - зазначають DW у міжнародному відділі.

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Основні складнощі поки що пов'язані з випускниками шкіл з України, які, за законами ФРН, не можуть безпосередньо вступити до німецького вишу. Якщо вони отримали атестат у 2012 році чи пізніше, то потрібен один рік навчання у ВНЗ на батьківщині або один рік навчання у коледжі з підготовки до вишу у Німеччині. Таких коледжів лише близько трьох десятків, і кількість місць у них обмежена. На всю Баварію їх, наприклад, лише два. Вирішувати питання зміни правил зарахування для абітурієнтів - не в компетенції окремих вишів. Але у Вюрцбурзі виступають за спрощення умов.

Вюрцбурзький університет

Тим, хто вже навчається або лише зарахований, тут також обіцяють первинну фінансову допомогу обсягом близько 300 євро. Якщо ж потрібна довгострокова підтримка, то кожен випадок розглядатиметься індивідуально.

Університет також допомагає вченим оформити заявку на отримання підтримки в рамках Ініціативи Філіпа Шварца від Фонду імені Олександра фон Гумбольдта або від Фонду Фольксвагена - стипендії та навіть трудового договору. Один інститут Вюрцбурзького університету вже запропонував ученій з України роботу з травня, а кілька кафедр спершу погодилися профінансувати робочі місця для кількох людей за свій рахунок. Вирішувати бюрократичні питання та ходити у відомства українським вченим активно допомагають студенти. Університет також створив онлайн-платформу, де ті, хто потребують допомоги і бажають її надати, можуть розміщувати свої оголошення.

Європейський університет Віадріна

В університеті Віадріна на сході Німеччини наразі отримали близько 30 заявок від українських вчених та більше сотні - від тих, хто хотів би потрапити сюди на навчання. Чотири наукові співробітники вже змогли переїхати до Франкфурта-на-Одері, де розташований виш, для них організовано фінансування. Інші заявки поки що на стадії розгляду. В університеті наголошують, що обмежень щодо кількості навчальних місць тут не запроваджують - його керівництву важливо прийняти за можливістю всіх, хто змушений був перервати навчання в Україні через війну і звернувся до цього вишу, щоб таки здобути вищу освіту. Також у Франкфурті-на-Одері працює коледж з підготовки до вступу до вишу Viadrina College. У літньому семестрі 2022 року тут виділять щонайменше 30 додаткових місць для абітурієнтів з України.

Європейський університет Віадріна

У Віадріні створено спеціальний фонд підтримки, для якого вищий навчальний заклад зараз збирає кошти від спонсорів. З цього фонду оплачуються місця у гуртожитках та консультації психолога, стипендії для студентів та науковців з України. Крім того, для студентів з обміну, які зараз не можуть повернутися до України, було продовжено фінансування. Віадріна має тісні зв'язки з чотирма вишами - у Києві, Львові та Харкові. Вченим, які з різних причин вирішили залишитися в Україні, тут дають можливість виступити з онлайн-доповіддю, за яку вони отримують гонорар. Співробітники та студенти університету проводять інформаційні заходи щодо ситуації в Україні та активно збирають гуманітарну допомогу для українських біженців, проводять інформаційні заходи щодо ситуації в Україні. Детальна інформація про можливості отримання допомоги - за посиланням.

З партнерськими університетами в Росії виш заморозив контакти на офіційному рівні. Але тут готові допомогти вченим, яким довелося залишити країну через протест проти війни. Одна така заявка сюди вже надійшла.

Студенти біля будівлі Вільного університету Берліна

Берлінський вільний університет

Припинено контакти з Росією і в Берлінському вільному університеті. Тут наголошують, що в індивідуальному порядку студенти з Росії та Білорусі можуть, як і раніше, подавати документи на навчання. ВНЗ надає підтримку тим, хто опинився у скрутному становищі через санкції. Але основну допомогу зараз адресовано українцям. Щодня до цього столичного університету надходить близько сотні запитів від студентів, які вже виїхали з України або поки що перебувають у країні, а також від росіян. Все ще можна подати документи на цей літній семестр - хоча терміни вже спливли. Після розгляду заявки в індивідуальному порядку студента зарахують постфактум.

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У виші також планують розширити пропозицію курсів німецької мови. Студенти можуть подати заявку на надання фінансової допомоги. Вчені мають можливість отримати стипендію на три місяці. У Берліні їм також пропонують зареєструватися в мережі Academics in Solidarity для налагодження контактів у науковій спільноті Німеччини.

Додаткові кошти для підтримки українців

У Німецькій службі академічних обмінів DAAD очікують, що німецькі виші з часом приймуть близько 100 тисяч студентів та науковців з України. Для розширення програм допомоги DAAD звернулася до німецького уряду із проханням виділити 80 мільйонів євро на рік. Кошти планується витратити на підтримку університетів, стипендії для учнів, програми підготовки майбутніх лідерів, які потрібні Україні для стабілізації ситуації після війни, а також підвищення кваліфікації кадрів для працевлаштування на німецькому ринку праці. Зараз DAAD розробляє віртуальний контактний майданчик щодо України, який має об'єднати виші, наукові організації та студентів. На ньому також публікують інформацію про різні програми підтримки.

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