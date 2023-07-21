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Амстердам забороняє круїзні лайнери в центрі міста

Тетяна Кирилюк
53 хв. тому

Влада Амстердама зробила черговий крок для боротьби з масовим туризмом і підвищенням рівня забрудненості повітря - заборонила захід круїзних лайнерів до міста.

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Порт Амстердама
Порт АмстердамаФото: Jochen Tack/picture alliance

Міський парламент Амстердама ухвалив рішення про заборону круїзних лайнерів у місті. Таким чином міська влада зробила ще один крок на шляху боротьби з масовим туризмом і підвищенням рівня забрудненості повітря, пише у п'ятницю, 21 липня, інформаційне агентство dpa.

Постанова передбачає перенесення терміналу IJ на набережній столиці Нідерландів, що неподалік залізничного вокзалу, в інше місце за межами міста.

Згідно з дослідженнями, один круїзний лайнер за день викидає в порт Амстердама такий же обсяг забруднення, як 31 тисяча вантажівок на міських автомагістралях. Міська влада вказала на приклад Венеції, де викиди скоротилися на 80 відсотків після заборони великих круїзних лайнерів у 2021 році.

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Туристичні обмеження в Амстердамі

Щороку Амстердам, в якому постійно проживає близько 800 тисяч мешканців, відвідують близько 20 мільйонів туристів. Місто вдається до обмежень, спрямованих на контроль напливу туристів не вперше.

Так, з травня на вулицях кварталу червоних ліхтарів забороняється курити марихуану. Влітку 2021 року Амстердам першим у світі вирішив обмежити кількість туристичних ночівель. Також місто обмежило здачу в оренду житла через сервіс Airbnb.

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