Амстердам забороняє круїзні лайнери в центрі міста

Влада Амстердама зробила черговий крок для боротьби з масовим туризмом і підвищенням рівня забрудненості повітря - заборонила захід круїзних лайнерів до міста.

Міський парламент Амстердама ухвалив рішення про заборону круїзних лайнерів у місті. Таким чином міська влада зробила ще один крок на шляху боротьби з масовим туризмом і підвищенням рівня забрудненості повітря, пише у п'ятницю, 21 липня, інформаційне агентство dpa.

Постанова передбачає перенесення терміналу IJ на набережній столиці Нідерландів, що неподалік залізничного вокзалу, в інше місце за межами міста.

Згідно з дослідженнями, один круїзний лайнер за день викидає в порт Амстердама такий же обсяг забруднення, як 31 тисяча вантажівок на міських автомагістралях. Міська влада вказала на приклад Венеції, де викиди скоротилися на 80 відсотків після заборони великих круїзних лайнерів у 2021 році.

Читайте також: Венеція першою в світі запроваджує плату за в'їзд у місто

Туристичні обмеження в Амстердамі

Щороку Амстердам, в якому постійно проживає близько 800 тисяч мешканців, відвідують близько 20 мільйонів туристів. Місто вдається до обмежень, спрямованих на контроль напливу туристів не вперше.

Так, з травня на вулицях кварталу червоних ліхтарів забороняється курити марихуану. Влітку 2021 року Амстердам першим у світі вирішив обмежити кількість туристичних ночівель. Також місто обмежило здачу в оренду житла через сервіс Airbnb.

Читайте також: Hermitage в Амстердамі змінить назву через війну в Україні