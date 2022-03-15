Австралія розмістить атомні субмарини США та Великобританії

Австралія готує свої порти до розміщення атомних підводних човнів із США та Великобританії, повідомив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у вівторок, 15 березня, у Сіднеї. За його словами, це полегшить двом союзним країнам доступ до Індійського океану та південної частини Тихого океану для протидії військовій присутності Китаю, що наростає.

Як повідомив Скотт Моррісон, на першому етапі атомні субмарини США та Великобританії розміщуватимуться на віддаленому західному узбережжі Австралії, а згодом - і на східному. Австралійський прем'єр зазначив, що ці заходи здійснюються у рамках співпраці між трьома країнами-членами нового військового блоку AUKUS.

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Минулого тижня Моррісон оголосив про намір значно зміцнити збройні сили Австралії. До 2040 року планується збільшити чисельність австралійських військ на 18,5 тисячі людей, досягнувши 80 тисяч військовослужбовців.