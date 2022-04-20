 ″Летючий госпіталь″ доставить поранених з України у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2022

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Новини

"Летючий госпіталь" доставить поранених з України у ФРН

A310 MedEvac вилетів з міжнародного аеропорту Кельн/Бонн до польського Жешува. "Летючий госпіталь" доставить поранених з України на лікування до ФРН.

A310 Medevac

A310 MedEvac

Бундесвер хоче вивезти на лікування до Німеччини більше поранених з України, повідомляє у середу, 20 квітня, dpa.

За даними агенції, літак A310 MedEvac вже вилетів з міжнародного аеропорту Кельн/Бонн до польського Жешува для здійснення евакуаційного рейсу. Під час перельоту пораненим дітям і дорослим надаватимуть медичну допомогу солдати медично-санітарної служби.

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"Летючий госпіталь" люфтваффе

"Летючий госпіталь" здатен пролетіти без додаткової заправки 11 тисяч кілометрів. У ньому знаходиться шість модулів інтенсивної терапії та до 56 місць для поранених.

За пацієнтами доглядають до 25 лікарів, медсестер інтенсивної терапії та фельдшерів. На борту є системи вентиляції легень, контролю функцій кровообігу та проведення інфузій, портативний ультразвуковий апарат та інше устаткування.

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Бундесвер не постачатиме тяжке озброєння в Україну

Раніше заступник генерального Маркус Лаубенталь (Markus Laubenthal) відхилив можливість поставок важкого озброєння Києву. "Для того, щоб підтримати військову міць, а також проводити навчання, нам потрібні системи озброєнь", - сказав він в інтерв'ю каналу ZDF.

За його словами, німецькі бойові машини піхоти Marder, зокрема, необхідні для виконання різних зобов'язань у складі формувань НАТО. Якщо Marder передадуть Києву, "у бундесверу не залишиться нічого- для сил швидкого реагування НАТО у разі потреби підтримки", заявив Лаубенталь. 

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