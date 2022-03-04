 Більшість німців - за членство України в ЄС і сильніший Бундесвер | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.03.2022

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Європа

Більшість німців - за членство України в ЄС і сильніший Бундесвер

Вторгнення Росії в Україну призвело до серйозних змін у зовнішній політиці та політиці безпеки ФРН. Більшість німців зміни підтримують і виступають за сильнішу армію.

Акція солідарності біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, 24 лютого 2022 року

Акція солідарності біля Бранденбурзьких воріт у Берліні

Цілий світ дивиться на Україну. Російське вторгнення та дедалі жорстокіша війна в Україні залишається темою номер один у Німеччині. За даними репрезентативного опитування ARD Deutschlandtrend, проведеного інститутом досліджень громадської думки infratest-dimap на замовлення ARD Tagesthemen, ставлення до Росії серед громадян Німеччини різко погіршилося. Тоді як Сполучені Штати, навпаки, досягли найвищого рівня симпатії з грудня 2011 року.

Infografik Deutschlandtrend Welchem Land können die Deutschen vertrauen? UK

Озираючись назад, вторгнення РФ в Україну змушує багатьох сумніватися у правильності політики, яку Німеччина здійснювала відносно Росії останніми роками. Дві третини німців, які мають право голосу (68 відсотків), вважають, що Німеччина була занадто поблажливою до президента Росії Володимира Путіна. Шестеро з десятьох респондентів висловлюються за вступ України до Європейського Союзу. Німці сильно співчувають стражданням українців у зоні бойових дій. Дев'ять із десятьох респондентів кажуть, що стурбовані. Троє з чотирьох респондентів вважають, що Україну буде повністю окуповано. Навіть більшість прихильників правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", яка дотримується антимігрантської лінії, підтримують прийом Німеччиною біженців. Загалом дев'ять із десятьох німців (91 відсоток) вважають, що прийом українських біженців є принципово правильним.

Влітку 2014 року, у соті роковини початку Першої світової війни, троє з десятьох німців боялися ще однієї великої війни на континенті. Зараз сім із десятьох також стурбовані тим, що Росія може піти далі й напасти на інші країни. У цій ситуації НАТО користується підтримкою. 83 відсотки німців підкреслюють важливість трансатлантичного оборонного альянсу для миру в Європі. Після того, як уряд Німеччини тривалий час відмовлявся надавати військову допомогу Україні, тепер зброю постачають. Німці розділилися щодо того, чи вагався Берлін занадто довго: 45 відсотків згодні, стільки ж (46 відсотків) не згодні. Загалом ставлення громадян Німеччини до поставок зброї в Україну різко змінилося. Під час минулого опитування ARD у Німеччині лише 20 відсотків виступали за, зараз же - 61 відсоток.

53 відсотки опитаних вважають реакцію німецького уряду на напад Росії співмірною. Майже для трьох з десятьох виборців, які мають право голосу (27 відсотків), реакція Берліна наразі не є достатньою. Однак для кожного сьомого (14 відсотків) реакція уряду є занадто далекосяжною.

Багато респондентів Deutschlandtrend усвідомлюють, що конфлікт відіб'ється й на Німеччині. 64 відсотки побоюються погіршення економічної ситуації у ФРН, 66 відсотків - обмежень у забезпеченні газом та електроенергією. Кожен другий німець не вірить, що санкції здатні змінити курс РФ. Та все ж обмежувальні заходи підтримує більшість німців.

Infografik Deutschlandtrend Massnahmen gegen Russland trotz Nachteilen UK

З контингентом у 13700 військових Бундесвер є найбільшим у силах швидкого реагування НАТО. Проте останніми роками федеральний уряд не дотримувався зобов'язання щорічно виділяти два відсотки ВВП на оборонний бюджет. Після вторгнення Росії в Україну це зміниться. Більшість опитаних громадян вважає це правильним.

Федеральний уряд, що складається із соціал-демократів, зелених і лібералів, зміг під час російської війни в Україні повернути собі довіру громадян після того, як втрачав підтримку на початку року. 38 відсотків у лютому проти 56 відсотків опитаних, які мають право голосу, тепер задоволені роботою урядовців. 41 відсоток - досі незадоволений. Якби вибори відбулися зараз, опозиційні партії ХДС/ХСС отримали би перевагу.

Провідні політики ФРН отримують схвальні оцінки в опитуванні. 56 відсотків опитаних наразі задоволені роботою канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) - зростання на 13 відсотків. Міністерка закордонних справ від партії Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також додала собі 14 відсотків підтримки і досягла особистого рекорду - 50 відсотків схвалення.

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  • Горенка

    Війна в Україні - 03.03.2022

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  • Київ

    Війна в Україні - 03.03.2022

    Мати з немовлям у бомбосховищі в Києві, 2 березня. Дівчинка з'явилася на світ у підвалі лікарні, який став під час війни пологовим відділенням.

  • Україна

    Війна в Україні - 03.03.2022

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  • Ірпінь

    Війна в Україні - 03.03.2022

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  • Лондон

    Війна в Україні - 03.03.2022

    На знак підтримки та солідарності спадкоємець британського престолу принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали українську православну церкву та громаду в Лондоні, 2 березня.

  • Пекін

    Війна в Україні - 03.03.2022

    У четвер, 3 березня, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) змінив ухвалене напередодні рішення про допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор у Пекіні у нейтральному статусі та відсторонив їх від участі у цих змаганнях. Президент МПК Ендрю Парсонс наголосив: "Зрозуміло, що ситуація, що швидко загострюється, поставила нас в унікальне й неможливе становище безпосередньо перед початком Ігор".

  • Гамбург

    Війна в Україні - 03.03.2022

    Країни ЄС реалізують санкції щодо найближчого оточення російського керівництва. За даними Forbes, у Гамбурзі заарештовано 156-метрову яхту Dilbar Алішера Усманова. Вона перебуває в цьому місті на ремонті з жовтня 2021 року. Пізніше влада Франції повідомила про конфіскацію яхти Amore Vero, раніше - "Принцеса Ольга", що належить Ігорю Сечіну.

  • Олексій Венедиктов. Фото з архіву

    Війна в Україні - 03.03.2022

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  • Санкт-Петербург

    Війна в Україні - 03.03.2022

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  • Ватикан

    Війна в Україні - 03.03.2022

    Молитва за мир у Ватикані в Попільну середу - перший день Великого посту. "Той, хто веде війну, забуває про людяність, не виходить від народу, не бачить конкретного життя людей, а ставить приватні інтереси та владу понад усе. Він покладається на диявольську та збочену логіку зброї, яка максимально далека від Божої волі", - заявив Папа Франциск кілька днів тому, оголошуючи про акцію.

  • Лос-Анджелес

    Війна в Україні - 03.03.2022

    Кольори національного прапора України - в усьому світі. З багатьох таких фотографій сьогодні ми вибрали цю - з американського Лос-Анджелеса.

    Автор: Микола Пермяков


 

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