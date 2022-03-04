Більшість німців - за членство України в ЄС і сильніший Бундесвер
Вторгнення Росії в Україну призвело до серйозних змін у зовнішній політиці та політиці безпеки ФРН. Більшість німців зміни підтримують і виступають за сильнішу армію.
Акція солідарності біля Бранденбурзьких воріт у Берліні
Цілий світ дивиться на Україну. Російське вторгнення та дедалі жорстокіша війна в Україні залишається темою номер один у Німеччині. За даними репрезентативного опитування ARD Deutschlandtrend, проведеного інститутом досліджень громадської думки infratest-dimap на замовлення ARD Tagesthemen, ставлення до Росії серед громадян Німеччини різко погіршилося. Тоді як Сполучені Штати, навпаки, досягли найвищого рівня симпатії з грудня 2011 року.
Озираючись назад, вторгнення РФ в Україну змушує багатьох сумніватися у правильності політики, яку Німеччина здійснювала відносно Росії останніми роками. Дві третини німців, які мають право голосу (68 відсотків), вважають, що Німеччина була занадто поблажливою до президента Росії Володимира Путіна. Шестеро з десятьох респондентів висловлюються за вступ України до Європейського Союзу. Німці сильно співчувають стражданням українців у зоні бойових дій. Дев'ять із десятьох респондентів кажуть, що стурбовані. Троє з чотирьох респондентів вважають, що Україну буде повністю окуповано. Навіть більшість прихильників правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", яка дотримується антимігрантської лінії, підтримують прийом Німеччиною біженців. Загалом дев'ять із десятьох німців (91 відсоток) вважають, що прийом українських біженців є принципово правильним.
Влітку 2014 року, у соті роковини початку Першої світової війни, троє з десятьох німців боялися ще однієї великої війни на континенті. Зараз сім із десятьох також стурбовані тим, що Росія може піти далі й напасти на інші країни. У цій ситуації НАТО користується підтримкою. 83 відсотки німців підкреслюють важливість трансатлантичного оборонного альянсу для миру в Європі. Після того, як уряд Німеччини тривалий час відмовлявся надавати військову допомогу Україні, тепер зброю постачають. Німці розділилися щодо того, чи вагався Берлін занадто довго: 45 відсотків згодні, стільки ж (46 відсотків) не згодні. Загалом ставлення громадян Німеччини до поставок зброї в Україну різко змінилося. Під час минулого опитування ARD у Німеччині лише 20 відсотків виступали за, зараз же - 61 відсоток.
53 відсотки опитаних вважають реакцію німецького уряду на напад Росії співмірною. Майже для трьох з десятьох виборців, які мають право голосу (27 відсотків), реакція Берліна наразі не є достатньою. Однак для кожного сьомого (14 відсотків) реакція уряду є занадто далекосяжною.
Багато респондентів Deutschlandtrend усвідомлюють, що конфлікт відіб'ється й на Німеччині. 64 відсотки побоюються погіршення економічної ситуації у ФРН, 66 відсотків - обмежень у забезпеченні газом та електроенергією. Кожен другий німець не вірить, що санкції здатні змінити курс РФ. Та все ж обмежувальні заходи підтримує більшість німців.
З контингентом у 13700 військових Бундесвер є найбільшим у силах швидкого реагування НАТО. Проте останніми роками федеральний уряд не дотримувався зобов'язання щорічно виділяти два відсотки ВВП на оборонний бюджет. Після вторгнення Росії в Україну це зміниться. Більшість опитаних громадян вважає це правильним.
Федеральний уряд, що складається із соціал-демократів, зелених і лібералів, зміг під час російської війни в Україні повернути собі довіру громадян після того, як втрачав підтримку на початку року. 38 відсотків у лютому проти 56 відсотків опитаних, які мають право голосу, тепер задоволені роботою урядовців. 41 відсоток - досі незадоволений. Якби вибори відбулися зараз, опозиційні партії ХДС/ХСС отримали би перевагу.
Провідні політики ФРН отримують схвальні оцінки в опитуванні. 56 відсотків опитаних наразі задоволені роботою канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) - зростання на 13 відсотків. Міністерка закордонних справ від партії Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також додала собі 14 відсотків підтримки і досягла особистого рекорду - 50 відсотків схвалення.
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