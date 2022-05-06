 Зеленський: До порятунку з ″Азовсталі″ військових залучені іноземні посередники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2022

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Новини

Зеленський: До порятунку з "Азовсталі" військових залучені іноземні посередники

У відеозверненні за підсумком 72-го дня війни Володимир Зеленський наголосив, що до порятунку українських військових з "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові міжнародні посередники.

Металургійний завод Азовсталь у Маріуполі Донецької області

Металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області

Україна працює над дипломатичними варіантами порятунку військових, які залишаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області, запевнив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 72-го дня війни.

"Залучені впливові посередники, впливові держави", - наголосив він ввечері 6 травня.

Зеленський: Знищення військових на "Азовсталі" поставить крапку в переговорах із РФ

На брифінгу 6 травня радник керівника Офісу президента України (ОПУ) Олексій Арестович заявив, що росіяни "намагаються добити захисників "Азовсталі". "Я думаю, що вони намагаються зробити це до 9 травня, щоби принести президенту РФ Володимиру Путіну подарунок на блюдечку. Будемо сподіватися, що це не вдасться", - сказав він і додав, що наразі єдиний спосіб, яким можна допомогти військовим у Маріуполі - політико-дипломатичний.

В свою чергу Зеленський, виступаючи 6 травня онлайн у британському Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, наголосив, що можливе знищення росіянами українських військових і цивільних, які лишаються на території заводу "Азовсталь", може поставити крапку на будь-яких дипломатичних перемовинах з РФ. "Якщо вони вб'ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти (якщо це військові), або відпустити (якщо це цивільні), або допомогти пораненим (незалежно від того, військові це чи цивільні), то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні", - заявив він.

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Евакуація цивільних з "Азовсталі"

За словами Зеленського, формат для евакуації цивільних з "Азовсталі" вдалося знайти завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй.

6 травня з "Азовсталі" вдалось вивезти 50 мирних громадян - жінок, дітей та людей похилого віку. Як повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак, евакуація була дуже важкою, оскільки "росіяни постійно створювали провокації, не припиняли вогонь, продовжували бої".

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що евакуаційна операція продовжиться 7 травня. "На зворотньому шляху мали забрати людей на "Порт Сіті". На жаль, не встигли. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Якщо все буде за планом, завтра о 17:00 на "Порт Сіті" будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з "Порт Сіті" приєднаються до нашої колони з "Азовсталі", яка наступного дня вирушить до Запоріжжя", - написала вона у Telegram.

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  • Колона автомобілів та автобусів, що прямують до Запоріжжя

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Колона до свободи

    Довга колона автобусів та автомобілів прокладає шлях до контрольованого урядом України Запоріжжя. За посередництва ООН та за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста перші люди вирвалися на свободу - з Маріуполя та комбінату "Азовасталь", де уже кілька тижнів заблоковані сотні мирних жителів та українських військових.

  • Люди, які прибули до Запоріжжя

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Повністю знесилені

    Багато людей, які дісталися Запоріжжя, повністю знесилені. Час, проведений на території заводу, був занадто важким. Заблоковані на комбінаті люди мали розподіляти між собою невеликі запаси їжі. Сну в них майже не було через постійні обстріли. Для евакуації людей діє дуже коротве часове вікно.

  • Дві евакуйовані з Маріуполя жінки обідають

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Перший обід

    У наметах, де надають перший прихисток у Запоріжжі, прибулі з Маріуполя можуть, нарешті, поїсти. Для багатьох це перший повноцінний обід після тижнів у темних підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Там практично не було електроенергії, води, їжі, предметів гігієни, а також підгузок для малят та медикаментів.

  • Чоловік сидить в автобусі і плаче

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Безкінечні страждання

    Війна відбилася на багатьох. Полегшення завдяки евакуації читається чи не на кожному обличчі. Багато з тих, хто прибуває до Запоріжжя, плачуть від тривоги та виснаження. Люди травмовані жахливими подіями війни та набутим страхом.

  • Дівчинка тримає своїх черепашок, яких вивезла з Маріуполя у сумці

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Врятовані і доглянуті

    В Україні є багато людей, які рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, кішками, пташками - і от з Маріуполя було врятовано двох карликових черепах. Догляд та утримання тварин в умовах війни - великий виклик. Деякі люди не можуть цього забезпечити і з важким серцем мусять залишати їх.

  • Жінка жестами показує, що дуже хоче спати

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Просто поспати

    Ця жінка показує, що є для неї найважливішим зараз - після поневірянь під обстрілами та бомбардуваннями. Сон. Між тим "Азовсталь" досі обстрілюють - і виглядає на те, що Російська Федерація цього не припинить.

  • Ірина Верещук під час розмови з журналістами

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Відкрите та чесне спілкування

    Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляє журналістам про стан евакуації. У цей же час президент України Володимир Зеленський перебуває у тісному контакті з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - у сподіваннях на нові можливості евакуювати людей. Багато українців прагнуть, щоб з "Азовсталі" змогли вийти і українські військові.

  • Дівчина з плакатом Військові також люди

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Військові також люди

    У Запоріжжі люди виходять на демонстрації на підтримку військових, яких досі заблоковано у будівлях меткомбінату "Азовсталь", та вимагають їх звільнення. На цьому плакаті написано "Військові також люди".

    Автор: Клаудія Ден


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