Зеленський: До порятунку з "Азовсталі" військових залучені іноземні посередники

Україна працює над дипломатичними варіантами порятунку військових, які залишаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області, запевнив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 72-го дня війни.

"Залучені впливові посередники, впливові держави", - наголосив він ввечері 6 травня.

Зеленський: Знищення військових на "Азовсталі" поставить крапку в переговорах із РФ

На брифінгу 6 травня радник керівника Офісу президента України (ОПУ) Олексій Арестович заявив, що росіяни "намагаються добити захисників "Азовсталі". "Я думаю, що вони намагаються зробити це до 9 травня, щоби принести президенту РФ Володимиру Путіну подарунок на блюдечку. Будемо сподіватися, що це не вдасться", - сказав він і додав, що наразі єдиний спосіб, яким можна допомогти військовим у Маріуполі - політико-дипломатичний.

В свою чергу Зеленський, виступаючи 6 травня онлайн у британському Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, наголосив, що можливе знищення росіянами українських військових і цивільних, які лишаються на території заводу "Азовсталь", може поставити крапку на будь-яких дипломатичних перемовинах з РФ. "Якщо вони вб'ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти (якщо це військові), або відпустити (якщо це цивільні), або допомогти пораненим (незалежно від того, військові це чи цивільні), то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні", - заявив він.

Читайте також: Зеленський: Ризики припинення переговорів із РФ - дуже високі

Евакуація цивільних з "Азовсталі"

За словами Зеленського, формат для евакуації цивільних з "Азовсталі" вдалося знайти завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй.

6 травня з "Азовсталі" вдалось вивезти 50 мирних громадян - жінок, дітей та людей похилого віку. Як повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак, евакуація була дуже важкою, оскільки "росіяни постійно створювали провокації, не припиняли вогонь, продовжували бої".

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що евакуаційна операція продовжиться 7 травня. "На зворотньому шляху мали забрати людей на "Порт Сіті". На жаль, не встигли. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Якщо все буде за планом, завтра о 17:00 на "Порт Сіті" будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з "Порт Сіті" приєднаються до нашої колони з "Азовсталі", яка наступного дня вирушить до Запоріжжя", - написала вона у Telegram.

Читайте також: Росія готує "парад" у Маріуполі 9 травня - розвідка