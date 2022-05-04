AP: Унаслідок удару по драмтеатрі в Маріуполі могли загинути 600 людей

Унаслідок бомбардування Драматичного театру в Маріуполі 16 березня могли загинути до 600 людей, повідомило в середу, 4 травня, агентство новин AP із посиланням на власні джерела. Раніше влада Маріуполя говорила про 300 загиблих.

Агентство спирається на свідчення 23 людей, серед яких були й ті, хто ховався у театрі від бомбардувань та брав участь у порятунку людей з-під завалів. Під час підрахунку враховувалися також фото- та відеоматеріали та плани театру.

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Усі очевидці, з якими поговорили журналісти, казали, що бачили не більше 200 людей, які врятувалися. Багато хто оцінив кількість людей у ​​будівлі в момент авіаудару в одну тисячу. Самовидці також заявили, що в момент удару не менше ста людей перебували біля польової кухні біля театру, причому ніхто з тих, хто був там, не вижив, зазначає AP.

Очевидці не згадують українських військових

Примітно, що ніхто із співрозмовників AP не бачив, щоби всередині будівлі діяли українські військові. Очевидці не сумніваються, що удару завдала саме російська авіація.

В AP зазначає, що дізнатися точну кількість загиблих неможливо навіть тому, що район театру нині під контролем російських сил, які імовірно прибирають тіла та уламки.

Наприкінці квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни дістають тіла загиблих з-під завалів театру та звозять їх до братської могили у селищі Мангуш.