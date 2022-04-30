Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями

Голлівудська акторка, посолка доброї волі Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Анджеліна Джолі приїхала до Львова 30 квітня. Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація (ОВА), додавши, що "для всіх цей візит був несподіванкою".

Джолі відвідала в одному з медичних закладів міста дітей, які постраждали від ракетного удару російської армії по вокзалу в Краматорську на Донеччині. "Її дуже розчулили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти пані Джолі про свою мрію", - розповів у Facebook голова ОВА Максим Козицький.

Також акторка відвідала одну зі шкіл-інтернатів. "Спілкувалася та фотографувалася з вихованцями. Пообіцяла, що ще приїде", - написав Козицький.

Крім того, Джолі поспілкувалася з волонтерами, які надають медико-психологічну допомогу біженцям на Львівському вокзалі. В "Укрзалізниці" повідомили, що посолка ООН приїхала з гуманітарною місією і зустріла на вокзалі пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська. "Говорила з людьми, яким вдалося виїхати з зон активних бойових дій. Вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все", - йдеться в дописі голови ОВА.

У свою чергу керівник інтернет-порталу журналістської мережі розслідувань Bellingcat Христо Грозєв опублікував у Twitter відео, на якому видно, що під час перебування Джолі на залізничному вокзалі Львова пролунав сигнал повітряної тривоги. Тож посолці з командою довелось швидко евакуюватися до укриття. Нагадаємо, що 30 квітня РФ нанесла ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.

30 березня Джолі відвідала у педіатричній лікарні Ватикану дітей, що прибули до Італії на лікування, оскільки не могли його продовжувати в Україні через війну, розв'язану Росією. "Я молюся за припинення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання та необхідність втікати з теренів конфлікту. Це жахливо бачити дітей, які платять ціну цього своїми життями, здоров’ям і травмами", - сказала вона.

Анджеліна Джолі відвідала дітей з України у лікарні Ватикану

Свій візит до Львова акторка поки офіційно не коментувала.

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Шонн Пенн у Львові

28 березня до Львова приїжджав Шонн Пенн - відомий американський актор і режисер, засновник благодійної організації CORE. Метою його візиту була допомога українським переселенцям і біженцям.

В останні місяці він знімав в Україні документальний фільм, присвячений вторгненню Росії, перша фаза якого розпочалася ще у 2014 році.