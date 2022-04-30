Анджеліна Джолі - американська акторка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анджеліна Джолі".

Анджеліна Джолі не лише знімається в кіно, вона є також кінорежисеркою, кінопродюсеркою та сценаристкою. Анджеліна Джолі відома також своєю активною громадянською позицією – вона є спеціальною посланницею верховного комісара ООН у справах біженців, входить до неприбуткової американської організації Рада з міжнародних відносин. Анжделіна Джолі була в шлюбі з Бредом Піттом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.