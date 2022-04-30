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Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анджеліна Джолі".

Анджеліна Джолі не лише знімається в кіно, вона є також кінорежисеркою, кінопродюсеркою та сценаристкою. Анджеліна Джолі відома також своєю активною громадянською позицією – вона є спеціальною посланницею верховного комісара ООН у справах біженців, входить до неприбуткової американської організації Рада з міжнародних відносин. Анжделіна Джолі була в шлюбі з Бредом Піттом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями

Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями 30.04.2022

Коли голлівудська зірка і посолка ООН перебувала на залізничному вокзалі Львова, у місті пролунала сирена повітряної тривоги, тож їй довелося швидко шукати найближче бомбосховище.
Як боротися зі сексуальним насильством у зонах конфлікту? Німеччина має план

Як боротися зі сексуальним насильством у зонах конфлікту? Німеччина має план 24.04.2019

З подачі ФРН, яка зараз головує у Раді Безпеки ООН, затверджено план боротьби зі сексуальним насильством у зонах конфлікту. У чому суть плану?

Анджеліна Джолі та НАТО проти сексуального насильства (31.01.2018) 31.01.2018

Анджеліна Джолі допоможе Північноатлантичному альянсу боротися проти сексуального насильства в зонах конфлікту. Без поваги до прав жінок стабілізація конфліктних регіонів неможлива, вважає голлівудська зірка.

Анджеліна Джолі допомагатиме НАТО боротися із сексуальним насильством

Анджеліна Джолі допомагатиме НАТО боротися із сексуальним насильством 31.01.2018

За підтримки акторки Анджеліни Джолі НАТО посилить свої програми моніторингу та повідомлення про сексуальні злочини у зонах конфліктів.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучаються (20.09.2016) 20.09.2016

За версією таблоїда Іnquisitr, причиною розриву став роман Пітта із французькою акторкою Маріон Котійяр. Актори вже розпочали консультації зі своїми адвокатами.
Режисер Анджеліна Джолі: Біля моря

Режисер Анджеліна Джолі: "Біля моря" 08.12.2015

Криза в стосунках - у своєму новому фільмі американська суперзірка розмірковує над проблемами шлюбу. До своїх 40 років Анджеліна Джолі зняла вже четверту стрічку. Погляд на насичену кар'єру.

Анджеліна Джолі виступила перед Великою вісімкою 12.04.2013

Анджеліна Джолі виступила перед міністрами закордонних справ країн Великої вісімки у Лондоні. Як спецпосланниця ООН вона бореться проти насильства щодо жінок у кризових регіонах.
Берлінале братиме зірками та… політикою

Берлінале братиме зірками та… політикою 31.01.2012

Чим ближче до початку міжнародного кінофестивалю Берлінале у німецькій столиці, тим поважнішим стає список гостей. Утім, свято кіно приваблює рекордні натовпи глядачів не лише через зірок.
Фірма Arri - стандарт якості кінотехніки

Фірма Arri - стандарт якості кінотехніки 18.02.2009

Тіль Швайгер не може без неї, Стівен Спілберг також. А Анджеліна Джолі тим більше. Кожен, хто пов’язаний з кіно, не оминає німецьку фірму Arri – одного з найвідоміших виробників кінотехніки, передусім, професійних камер.