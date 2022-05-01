Німеччина збирається створити для збройних сил потяги-госпіталі

Міністерство оборони Німеччини має намір розробити для Бундесверу (збройних сил ФРН) потяги-госпіталі на основі швидкісних експрес-поїздів моделі ICE 3neo. До 2025 року на рейки мають стати як мінімум три такі залізничні лазарети, повідомив представник міноборони в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 1 травня.

За його словами, залізничні шпиталі можна буде використовувати для перевезення поранених військових, а також важких пацієнтів, які потребують реанімації. За потреби 30 сидячих місць можуть бути замінені на відповідні ліжка.

У тому числі потяг може бути застосований для перевезення цивільних осіб - пацієнтів інтенсивної терапії, яких необхідно доставити до інших лікарень. Подібним чином у період пандемії коронавірусу Бундесвер використав "летючі шпиталі".

Німецький "летючий госпіталь"

"Летючий госпіталь" типу Airbus A310 MedEvac може пролетіти без дозаправки 11 тисяч кілометрів. У ньому є шість модулів інтенсивної терапії та до 38 місць для людей з менш серйозними травмами, або ж максимум 56 місць для поранених - планування залежить від медичних вимог. За пацієнтами доглядають до 25 лікарів, медсестер інтенсивної терапії та фельдшерів.

На борту є системи вентиляції легень, контролю функцій кровообігу та проведення інфузій, портативний ультразвуковий апарат та інше обладнання. В останні роки "летючі шпиталі" цього типу замінюють сучаснішими Airbus A330. Крім того, німецькі повітряні сили можуть використовувати для медичної евакуації літаки типів Airbus A400M та Airbus A319 CJ.

"Летючий шпиталь" доставляє поранених з України у ФРН

Раніше Бундесвер збирався вивезти на лікування до Німеччини більше поранених з України.

Так, 20 кітня літак A310 MedEvac вилетів з міжнародного аеропорту Кельн/Бонн до польського Жешува для здійснення евакуаційного рейсу. Під час перельоту пораненим українським дітям і дорослим медичну допомогу мали надавати солдати медично-санітарної служби ФРН.

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