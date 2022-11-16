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Через пошкодження енергооб'єктів в Україні відбуваються аварійні відключення електроенергії
Через пошкодження енергооб'єктів в Україні відбуваються аварійні відключення електроенергіїФото: Andrew Kravchenko/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ФРН виділяє Києву мільйон євро на відновлення енергосистеми

Анастасія Шепелева
25 хв. тому

У відповідь на атаки РФ на об'єкти енергоінфраструктури України у Берліні ухвалили рішення про виділення Києву мільйона євро невідкладної допомоги на відновлення.

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Міністерство закордонних справ ФРН виділяє Україні мільйон євро на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури, повідомляє посольство Німеччини в Україні у середу, 16 листопада.

"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України Федеральне міністерство закордонних справ ФРН виділяє мільйон євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у заяві посольства, опублікованій у Twitter.

За даними генерального штабу ЗСУ, 15 листопада Росія випустила понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше десяти дронів під час масованого ракетного удару по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.

 "Укренерго": ситуація найсерйозніша 

За даними заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, внаслідок атаки пошкоджень зазнали 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Найбільше - в центрі та півночі України.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький увечері 15 листопада назвав ситуацію в енергосистемі України після масованих атак РФ "найсерйознішою за всю історію", але запевнив, що вона є керованою. Задля збереження контролю у країні були застосовані аварійні відключення електроенергії, зазначив Кудрицький.

"Якщо ми запроваджуємо відключення - значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх - від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", - пояснював глава правління.

11 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що за час повномасштабної війни Росія вразила понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання. За його словами, найбільше пошкоджень у Харківській, Київській, Донецькій областях. Шмигаль зазначав, що лише на відновлення уражених ТЕС і ТЕЦ  потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на приведення в дію об'єктів розподілу електроенергії - ще 5 мільярдів гривень. 

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