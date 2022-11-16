ФРН виділяє Києву мільйон євро на відновлення енергосистеми

У відповідь на атаки РФ на об'єкти енергоінфраструктури України у Берліні ухвалили рішення про виділення Києву мільйона євро невідкладної допомоги на відновлення.

Міністерство закордонних справ ФРН виділяє Україні мільйон євро на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури, повідомляє посольство Німеччини в Україні у середу, 16 листопада.

"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України Федеральне міністерство закордонних справ ФРН виділяє мільйон євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у заяві посольства, опублікованій у Twitter.

За даними генерального штабу ЗСУ, 15 листопада Росія випустила понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше десяти дронів під час масованого ракетного удару по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.

"Укренерго": ситуація найсерйозніша

За даними заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, внаслідок атаки пошкоджень зазнали 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Найбільше - в центрі та півночі України.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький увечері 15 листопада назвав ситуацію в енергосистемі України після масованих атак РФ "найсерйознішою за всю історію", але запевнив, що вона є керованою. Задля збереження контролю у країні були застосовані аварійні відключення електроенергії, зазначив Кудрицький.

"Якщо ми запроваджуємо відключення - значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх - від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", - пояснював глава правління.

11 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що за час повномасштабної війни Росія вразила понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання. За його словами, найбільше пошкоджень у Харківській, Київській, Донецькій областях. Шмигаль зазначав, що лише на відновлення уражених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на приведення в дію об'єктів розподілу електроенергії - ще 5 мільярдів гривень.

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