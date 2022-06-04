 Набуло чинності скасування мит на імпорт усіх українських товарів до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2022

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Новини

Набуло чинності скасування мит на імпорт усіх українських товарів до ЄС

Від 4 червня українські виробники можуть постачати свої товари та продукцію до Євросоюзу без сплати мит. Скасування торговельних бар'єрів діятиме до 5 червня 2023 року.

EU-Ukraine-Gipfel in Brüssel

Євросоюз офіційно скасував на рік торговельні бар'єри на імпорт усіх українських товарів. Відповідне рішення Європарламенту та Ради ЄС у п'ятницю, 3 червня, оприлюднили в Офіційному журналі ЄС.

Таким чином, від суботи, 4 червня, українські виробники можуть постачати свої товари та продукцію до країн-членів ЄС без сплати мит. Ідеться про скасування мит на ті українські промислові товари, на які вони ще діють, системи вхідних цін на фрукти та овочі, а також тарифних квот на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції. Крім того, блокується збір антидемпінгових мит, якщо вони будуть встановлені протягом дії нового регламенту.

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Пом'якшити негативні економічні наслідки російської війни

"Російська неспровокована та невиправдана агресивна війна проти України з 24 лютого 2022 року має вкрай негативний вплив на спроможність України торгувати з рештою світу, як через руйнування виробничих потужностей, так і через недоступність значної частки засобів транспорту внаслідок закриття доступу до Чорного моря", - йдеться в оприлюдненому документі.

За таких "виняткових обставин" та з метою пом'якшити негативні економічні наслідки російської війни в Україні Брюссель вважає за необхідне розвивати більш тісні економічні зв'язки з Києвом, аби підтримати український народ та владу, зазначається в журналі.

"Цей безпрецедентний крок спрямований на підтримку економіки України, яка була суттєво ослаблена агресією з боку Росії", - заявила речниця Єврокомісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер.

Режим лібералізації торгівлі діятиме до 5 червня 2023 року. 

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