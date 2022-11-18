Ексголова Бундестагу Шойбле визнав помилки ФРН щодо Путіна

Берліну треба було раніше розпізнати агресивні наміри президента РФ Володимира Путіна та дослухатись до застережень Польщі, визнав колишній голова німецького Бундестагу Вольфґанґ Шойбле.

Колишній голова Бундестагу та ексміністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) визнав, що політики в Берліні припустилися в минулому помилок щодо Росії та агресивних намірів її президента Володимира Путіна. Про це німецький політик, який представляє консервативну партію Християнсько-демократичний союз (ХДС), розповів в інтерв'ю діловому німецькому виданню Handelsblatt, опублікованому в п'ятницю, 18 листопада.

На запитання, чи сердиться він на себе через хибну оцінку загроз з боку РФ, німецький політик заявив: "Звісно. Ми не хотіли бачити цього".

За словами Шойбле, ще міністром внутрішніх справ ФРН він обговорював із російським візаві спільну боротьбу з ісламістським тероризмом. "Я міг би поглянути, що коїть Росія в Чечні. Або прислухатися до тодішнього президента Польщі Леха Качинського. Після нападу Росії на Грузію той застеріг: спочатку Грузія, тоді - Україна, потім - Молдова, далі - країни Балтії, а затим - Польща. Він мав рацію", - визнав Шойбле.

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Напад Путіна на Україну можна було б передбачити

Говорячи про помилкову оцінку Берліном намірів Путіна, Шойбле зазначив, що його задум напасти на Україну можна було передбачити й раніше. "Путін публічно заявив, що розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою і що він хоче виправити це", - сказав політик. Інше питання, чи була на той час необхідна більшість для того, щоб діяти відповідно, додав він.

Водночас Шойбле, який є однопартійцем ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), назвав "примітним" той факт, що вона навіть зараз не може визнати, що Берлін припустився помилок у політиці щодо Росії.

Нагадаємо, в середині жовтня Меркель визнала: вона не шкодує, що під час перебування на посаді очільниці німецького уряду вирішила зробити ставку на дешевий природний газ із Росії в умовах нової енергетичної політики ФРН.

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