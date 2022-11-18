Ексголова Бундестагу Шойбле визнав помилки ФРН щодо Путіна
Валерій Сааков
2 год. тому
Берліну треба було раніше розпізнати агресивні наміри президента РФ Володимира Путіна та дослухатись до застережень Польщі, визнав колишній голова німецького Бундестагу Вольфґанґ Шойбле.
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Колишній голова Бундестагу та ексміністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) визнав, що політики в Берліні припустилися в минулому помилок щодо Росії та агресивних намірів її президента Володимира Путіна. Про це німецький політик, який представляє консервативну партію Християнсько-демократичний союз (ХДС), розповів в інтерв'ю діловому німецькому виданню Handelsblatt, опублікованому в п'ятницю, 18 листопада.
На запитання, чи сердиться він на себе через хибну оцінку загроз з боку РФ, німецький політик заявив: "Звісно. Ми не хотіли бачити цього".
За словами Шойбле, ще міністром внутрішніх справ ФРН він обговорював із російським візаві спільну боротьбу з ісламістським тероризмом. "Я міг би поглянути, що коїть Росія в Чечні. Або прислухатися до тодішнього президента Польщі Леха Качинського. Після нападу Росії на Грузію той застеріг: спочатку Грузія, тоді - Україна, потім - Молдова, далі - країни Балтії, а затим - Польща. Він мав рацію", - визнав Шойбле.
Говорячи про помилкову оцінку Берліном намірів Путіна, Шойбле зазначив, що його задум напасти на Україну можна було передбачити й раніше. "Путін публічно заявив, що розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою і що він хоче виправити це", - сказав політик. Інше питання, чи була на той час необхідна більшість для того, щоб діяти відповідно, додав він.
Водночас Шойбле, який є однопартійцем ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), назвав "примітним" той факт, що вона навіть зараз не може визнати, що Берлін припустився помилок у політиці щодо Росії.
Нагадаємо, в середині жовтня Меркель визнала: вона не шкодує, що під час перебування на посаді очільниці німецького уряду вирішила зробити ставку на дешевий природний газ із Росії в умовах нової енергетичної політики ФРН.