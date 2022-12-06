Лінднер критикує блокування Угорщиною допомоги Києву

Глава мінфіну ФРН Крістіан Лінднер шкодує, що через позицію Будапешта ЄС не зміг схвалити новий пакет допомоги ЄС для України.

Голова міністерства фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) розкритикував блокування Угорщиною пакета допомоги Європейського Союзу для України на 2023 рік на суму 18 мільярдів євро.

"Дуже шкода, що сьогодні ми не ухвалили рішення про необхідну фінансову допомогу для України, що ми не можемо висловити свою солідарність із нею фінансово. Відповідальність за це несе Угорщина", - сказав він у вівторок, 7 грудня, після засідання ради міністрів фінансів країн ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондентка DW.

Тепер перед Радою ЄС стоїть завдання якнайшвидше домовитися, щоб отримати можливість задіяти для допомоги Україні необхідні їй кошти, які 26 країн-членів уже погодили з Єврокомісією, зазначив Лінднер.

Лінднер: Знижки через опортунізм для Угорщини не має бути

Щодо Угорщини, то держави ЄС попросили Єврокомісію дати оцінку актуальним подіям у цій країні з погляду верховенства права. "Питання про верховенство права та наші спільні європейські цінності має величезне значення для внутрішнього та зовнішнього авторитету ЄС. Тут не повинно бути знижок через опортунізм", - підкреслив міністр фінансів Німеччини.

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Будапешт реалізував свою загрозу виступити проти фінансової підтримки України на раді міністрів фінансів Євросоюзу у Брюсселі. Це одна з кількох ініціатив ЄС, на які наклала вето Угорщина, оскільки їй загрожує блокування 13 мільярдів євро із фондів ЄС через корупцію та недостатнє забезпечення незалежності судової системи.

Країни ЄС мають час до 19 грудня, щоб підтримати, відхилити або змінити зміст пропозиції Єврокомісії про надання макрофінансової допомоги Україні.