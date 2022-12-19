Шлях до НАТО: Швеція не видасть турецького журналіста

Верховний суд Швеції заблокував екстрадицію турецького журналіста в екзилі Бюлента Кенеша до Туреччини. Згідно з ухваленим у понеділок, 19 грудня, рішенням суддів, є "кілька перешкод" для повернення колишнього головного редактора газети Zaman, якого Туреччина звинувачує в причетності до спроби збройного повалення президента Реджепа Таїпа Ердогана в 2016 році.

Деякі зі звинувачень проти Кенеша не є злочинами у Швеції, що разом з політичним характером справи і його статусом біженця, унеможливлює екстрадицію, пояснив суд. "Існує також ризик переслідування на підставі політичних переконань цієї особи. Таким чином, екстрадиція не може відбутися", - цитує заяву судді Петтера Аспа, інформaційна агенція AFP. Як наслідок, "уряд не може задовольнити запит про екстрадицію".

Кенеш - єдина людина, яку Ердоган згадав на ім'я серед десятків людей, видачі яких вимагає Анкара в обмін на схвалення членства Швеції в НАТО.

Окрім Угорщини, яка ще також має ратифікувати членство Швеції й Фінляндії в Північноатлантичному альянсі на початку 2023 року, Туреччина є єдиною країною з усіх членів НАТО, що погрожує не допустити ці дві країни до вступу.

Чого очікує Анкара?

Туреччина, яка дорікає Швеції, зокрема, за надання притулку незаконним курдським угрупованням, які вона вважає "терористами", досі утримується від ратифікації заявок Швеції й Фінляндії на вступ до НАТО, попри досягнення в червні відповідної угоди з цими двома північноєвропейськими країнами.

Анкара заявляє, що очікує від Стокгольма жорсткіших дій з кількох питань, в тому числі щодо екстрадиції "злочинців". У листопаді Туреччину відвідав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, де він зустрівся з Ердоганом для обговорення цих питань. Під час тодішньої спільної пресконференції Ердоган, відповідаючи на запитання про "терористів", видачі яких вимагає від Швеції, лише назвав Кенеша як одного зі списку.

Натомість Стокгольм неодноразово наголошував, що його судова система є незалежною і має вирішальне слово в питаннях екстрадиції. На початку грудня Швеція видала Туреччині засудженого члена Робітничої партії Курдистану (РПК), який втік до країни у 2015 році, але його прохання про притулок було відхилено.

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Кенеш: Всі звинувачення "сфабриковані режимом Ердогана"

Кенеш, який перебуває в Швеції з 2016 року й зараз працює в Стокгольмському центрі свободи - асоціації, заснованій іншими турецькими дисидентами у вигнанні - сказав у коментарі AFP, що "задоволений" рішенням суду, заявивши, що звинувачення проти нього були "сфабриковані режимом Ердогана". "Я впевнений, що режим Ердогана вигадає якісь інші методи проти мене тут, у Швеції, і зробить моє життя настільки складним, наскільки це можливо", - додав він.

Ще в листопаді Кенеш поділився з журналістами припущенням, що Ердоган згадав саме його, "бо знає його десятиліттями" через тривалу журналістську кар'єру, а також тому, що це було перше ім'я, яке він згадав, коли побачив його в списках, опублікованих турецькими ЗМІ.