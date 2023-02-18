Столтенберг у Мюнхені: Ми повинні збільшувати допомогу Києву

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає надати Україні все необхідне для перемоги у війні проти Росії. "Ми вже можемо винести деякі важливі уроки цієї війни. По-перше, ми повинні продовжувати і збільшувати нашу допомогу Україні. Путін не планує миру, він планує продовжувати війну і вести нові наступи. Немає доказів того, що його амбіції змінилися. Він мобілізує сотні тисяч військових, приводить економіку у воєнний стан, звертається до інших авторитарних режимів, як-от Іран і Північна Корея, щоб отримати більше зброї", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 18 лютого.

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Генсек НАТО наголосив, що ризик ескалації завжди матиме місце, і немає варіантів, що виключають це, але "найбільший ризик, що Путін переможе". За його словами, перемога РФ стане сигналом для інших авторитарних режимів, що зробить світ більш небезпечним. Також він зазначив, що важливо зміцнювати військовий потенціал. "Війни непередбачувані, ми не знаємо, коли і як закінчиться ця війна, але я знаю точно, що навіть якщо вона закінчиться завтра - умови безпеки змінилися, і повернення до минулого немає", - заявив генсек НАТО.

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Раніше у цей же день голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу закликала партнерів "подвоїти" військову підтримку України. "Ми повинні подвоїти і продовжити дійсно масовану підтримку (України. - Ред.), яка необхідна для того, щоб ці імперіалістичні плани Путіна повністю провалилися", - заявила фон дер Ляєн.